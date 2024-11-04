Школьники в Химках показали спектакль о Великой Отечественной войне

Театрализованную постановку представили в одном из корпусов школы № 8 имени В. И. Матвеева. Гостей поприветствовала директор Ольга Игнатьева.

«Многовековая история нашей страны неоднократно показывала, что сила русского народа заключается в единстве и в преемственности поколений. Сегодняшняя встреча стала олицетворением этих слов. Здесь собрались горожане разных возрастов. Многие из них являются выдающимися жителями нашего города. Я очень рада, что у нашей молодежи есть возможность пообщаться со столь уникальными личностями», - поделилась Ольга Игнатьева.

Школьникам рассказали про историю праздника, а после они представили спектакль о Великой Отечественной войне. В числе зрителей - младшеклассники, представители «ХимСпас», «Боевого братства» и Союза инвалидов «Чернобыль». В конце мероприятия все приняли участие в чаепитии.

Отметим, патриотическая встреча ко Дню народного единства прошла в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». В ней приняли участие активные жители, общественные деятели, волонтеры и муниципальные депутаты. В их числе - Юлия Ишкова, Александр Васильев и Владимир Суслов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».