Школьники в Химках отметили День рождения жевательной резинки
В Химках дети отпраздновали День рождения жевательной резинки. На эту тему для ребят подготовили медиа-лекторий. Они узнали интересные факты о жвачке.
Третьеклассникам школы № 27 сообщили о свойствах жвачки, истории ее возникновения, особенностях производства. Дети узнали о нескольких способах использования жевательной резинки.
«Также гости библиотеки вспомнили рассказы Андрея Усачева „Девица Бигелоу“ и Роальда Даля „Чарли и шоколадная фабрика“. Внимательные слушатели ответили на все вопросы викторины», - уточнили в администрации округа.
В конце дети посмотрели мультфильм по книге Зденека Миллера «Кротик и жвачка». После этого они получили съедобные сюрпризы.
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