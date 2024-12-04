Школьники Солнечногорска берегут память героя Петра Тамойкина

В октябре 2022 года память Петра Тамойкина увековечили с помощью проекта «Парта героя». Рассмотреть портрет Петра Алексеевича стремится каждый школльник, а посидеть за таким столом - большая честь. Некоторые ради этой возможности специально стараются получить хорошие оценки. Таким образом Тамойкин и спустя десятилетия продолжает вдохновлять потомков и помогать тем, кто получил право на спокойную жизнь благодаря подвигам героев Великой Отечественной войны.

Фамилию Тамойкина в Солнечногорске знают, пожалуй, почти все местные жители. В честь этого человека названа одна из улиц на въезде в административный центр. А в школе № 4, расположенной по соседству, о Петре Тамойкине дети могут провести даже небольшую лекцию. Парта героя с его портретом - символ патриотизма, мужества и любви к своему народу.

Петр Алексеевич Тамойкин родился в начале прошлого века. В 25 лет отправился защищать Родину, стал военным летчиком, а впоследствии и заместителем командира эскадрильи 95-го гвардейского штурмового полка. Летом 1943 года Петр совершил свой последний полет в пригороде Белгорода. Его самолет подбили, и мужчина по примеру капитана Гастелло, совершил огненный таран, направив горящую машину в колонну немецкой техники.