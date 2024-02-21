Школьники с ОВЗ побывали на экскурсии в филиале Российского нового университета в Домодедове

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостями Российского нового университета стали ученики 6-11 классов. Об учебе рассказали преподаватели и студенты вуза.

«Благодаря организационной работе управления образования у нас приехали представители всех школ. Мы сейчас расскажем о нашем университете, проведем экскурсию, сделаем презентацию», - поделилась заместитель директора Домодедовского филиала Российского нового университета Юлия Грибанова.

В университет можно поступить после школы и колледжа. Причем после колледжа ЕГЭ сдавать не нужно: можно выбрать профильную или другую специальность.

Гостями Российского нового университета стали ученики 6-11 классов. Об учебе рассказали преподаватели и студенты вуза.

«Благодаря организационной работе управления образования у нас приехали представители всех школ. Мы сейчас расскажем о нашем университете, проведем экскурсию, сделаем презентацию», - поделилась заместитель директора Домодедовского филиала Российского нового университета Юлия Грибанова.

В университет можно поступить после школы и колледжа. Причем после колледжа ЕГЭ сдавать не нужно: можно выбрать профильную или другую специальность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».