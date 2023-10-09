Школьники посетили баскетбольный центр в Химках

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«Мероприятие началось с осмотра экспозиции музея „Слава химкинского спорта“. Здесь представлены фотографии и спортивная атрибутика. Пресс-атташе центра спортивной подготовки № 5 Екатерина Юшина рассказала школьникам о наших земляках - легендарных спортсменах и олимпийских чемпионах», - рассказал Герасимов.

Дети узнали историю создания центра, о его основателях и победах, молодежных командах и направлении «баскетбол 3×3». Желающие сфотографировались на президиуме, с главным тренером Андреем Мальцевым и поучаствовали в викторине. За правильные ответы ребята получили фирменные шарфы и значки с символикой клуба. Школьники побывали на тренировке баскетбольного клуба «Химки».

«Профессионалы химкинских клубов регулярно помогают юниорам и развивают в городе любительский и дворовый баскетбол», - сообщила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Она добавила, что одно из приоритетных направлений работы главы Химок Дмитрия Волошина, администрации города и Совета депутатов - развитие спорта.

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