14 мая 2024, 18:08

Школьники помогут обустроить лесную экотропу в Дмитрове

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Ребята из школьного лесничества «Муравейник» участвуют в создании экотропы. Маршрут для прогулок находится в Орудьевском участковом лесничестве.

Школьники вместе с учителем биологии Павлом Алексашиным и старшим участковым лесничим Иваном Борисовым выбрали участок, где проходит лесная дорога. В конце апреля здесь провели субботник и собрали три кубометра мусора.

Сейчас команда школьного лесничества придумывает дизайн для информационного стенда, который установят в начале экологической тропы. Реализовать идею планируется до конца этого учебного года. На тропе также разместят предупреждающие знаки, лавочку-навигатор и навес от дождя.

Летом маршрут возьмут под наблюдение, чтобы поддерживать порядок. Здесь проведут занятия по изучению местной флоры и фауны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Природа Субботник Дмитров
14 мая 2024, 20:08
Самые крупные и важные. Андрей Воробьев — о дорожных проектах в Подмосковье
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них — федерального значения.

По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

«Длина всего проекта 45 км, ЮЛА пройдет через пять городских округов и разгрузит несколько трасс: М-2 „Крым“, М-4 „Дон“, М-5 „Урал“ и М-12 „Восток“», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В этом году разгрузится еще одно направление - участок дороги, где каждый день водители стоят в пробках. Уже запланировано строительство объездной дороги у деревни Малые Вяземы в Одинцовском округе.

«Также в ноябре сдадим обход поселка Октябрьский в Люберцах, в декабре - участок „Ульяно-Непецино“ в Раменском», - рассказал губернатор.

Он добавил, что загруженное Ярославское шоссе соединит с Пироговским, Осташковским и Афанасовским шоссе с выездом на Дмитровское шоссе Мытищинская хорда.

Кроме того, завершится третий этап строительства Северного обхода Лобни с путепроводом через Рогачевское шоссе, а также в этом году откроются четыре путепровода в Аникеевке, Опалихе, Быково и Апрелевке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Андрей Воробьев Дороги
14 мая 2024, 18:59
Центр образования № 23 реконструируют в Богородском округе
Unsplash
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Тендер на реконструкцию МБОУ «Центр образования № 23» объявили в Богородском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит подготовить всю необходимую документацию, выполнить строительно-монтажные работы, а также благоустроить прилегающую территорию и установить оборудование. Согласно проекту, обновленный центр образования примет 600 обучающихся.

Работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Она примет 2,2 тысячи учеников уже этой осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский Образование
14 мая 2024, 18:37
Более 14 миллионов поездок зафиксировали в автобусах Подмосковья в мае
Минтранс Подмосковья
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Жители и гости Московской области совершили свыше 14 миллионов поездок на автобусах в мае. При этом, более семи миллионов транзакций совершили с помощью социальных карт жителей Подмосковья.

Чаще всего в мае пассажиры пользовались маршрутом № 368 «станция МЦД Долгопрудная - Москва (метро Ховрино)» - почти 140 тысяч поездок. Следом идет маршрут № 22 «станция Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)» - почти 125 тысяч поездок.

Напомним, что расписание движения автобусов доступно на остановках и на сайте «Мострансавто». По вопросам работы транспорта можно обратится по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
14 мая 2024, 18:20
Тендер на капитальный ремонт гимназии № 23 объявили в Химках
Unsplash
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Конкурс в электронной форме по капитальному ремонту гимназии № 23 объявили в Химках. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит подготовить проектно-сметную документацию, выполнить строительно-монтажные, ремонтные и обследовательские работы, а также провести благоустройство территории.

Работы необходимо завершить к сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Она примет 2,2 тысячи учеников уже этой осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки

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