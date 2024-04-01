01 апреля 2024, 11:12

Школьники Подмосковья узнают о медицине будущего на новом «Уроке цифры»

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Новый обучающий семинар по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего» стартует в рамках «Урока цифры» 8 апреля. Школьники Подмосковья могут принять в нем участие самостоятельно на сайте до 30 апреля.

Новый урок позволит ребятам узнать о развитии ключевых компетенций цифровой экономики, а также об интересных профессиях в сфере IT. В материале учащимся расскажут о применении квантовых вычислений в современной медицине, новых специальностях в области квантовых технологий и многом другом.

Семинар пройдет в формате видеолекций и интерактивных заданий-тренажеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Технологии
01 апреля 2024, 11:25
Сотрудники Росгвардии сдали более 10 литров крови на донорской акции в Подмосковье
Пресс-служба Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Росгвардии присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу» в Подмосковье. Они сдали более десяти литров крови.

Работники станции переливания крови в Московской области поблагодарили сотрудников Росгвардии за регулярную помощь.

Напомним, донорская акция «От сердца к сердцу» проходит не первый год и уже стала традицией. Ежегодно все больше военнослужащих и сотрудников Росгвардии выступают с инициативой пополнить банки крови.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия
01 апреля 2024, 10:44
Около 50 спортсменов представили Шатуру на соревнованиях по карате за кубок городского округа
Мартыненко Михаил
Читайте нас в: Google Новости
Соревнования по спортивному карате за кубок Шатуры прошли в Подмосковье. Свое мастерство продемонстрировали спортсмены из различных клубов Москвы и Московской области. Всего на турнире разыграли 40 комплектов наград.

Шатурский спортивный клуб карате «Южный» выставил на турнир 50 спортсменов. По словам тренеров, ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и технического мастерства, достойно представили свой клуб и округ.

В общекомандном зачете первое место заняла команда из Москвы «Альфа-БУДО». Она же стала обладателем кубка турнира.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
01 апреля 2024, 10:43
Нарушитель из Красногорска заплатит двойной штраф за сброс строительного мусора
Пресс-служба министерства экологии Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Решение увеличить сумму штрафа в два раза принял мировой суд в отношении жителя Красногорска, который незаконно сбросил строительный мусор на открытой площадке. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

«Жителя задержали сотрудники УМВД России по Красногорску в момент, когда он привез в поселение строительный мусор и выгрузил его на открытом грунте. Сотрудники полиции составили протокол и передали его в министерство. Наши инспекторы привлекли нарушителя к административной ответственности в виде штрафа», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Житель свою вину признал, но штраф вовремя не оплатил. Из-за этого мировой судья увеличил сумму в два раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Красногорск Мусор
01 апреля 2024, 09:49
Жилой комплекс «Легенда Коренево» построят в Люберцах к 2026 году
ООО СЗ «Коренево Девелопмент»
Читайте нас в: Google Новости
Еще пять домов построят в жилом комплексе «Легенда Коренево» в Люберцах. Всего там обустроят 935 квартир площадью более 34 тысяч квадратных метров. Проект планируют реализовать к 2026 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик «Коренево Девелопмент» уже получил разрешение на проведение работ. В восьмиэтажных домах обустроят удобными и функционально спроектированными квартирами, а входные группы будут организованы по принципу безбарьерной среды. Внутри также будут помещения для консьержек, зоны хранения колясок и велосипедов.

ЖК «Легенда Корнево» находится вблизи Егорьевского шоссе. На территории будет работать школа, детский сад, торговый центр, автостоянка, велодорожки и многое другое. На первых этажах жилых домов разместят магазины, кафе и другие предприятия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Строительство

Новости по теме