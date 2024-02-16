Школьники Подмосковья стали чемпионами мира по ментальной арифметике

Соревнования по быстрому счету в уме прошли в Мумбаи. Сборная России принимала участие в чемпионате при поддержке Всемирной ассоциации ментальной арифметики профессионалов. В команде было 15 участников в возрасте от шести до 15 лет.

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