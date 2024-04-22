Школьники Подмосковья создали арт-объекты на дне профориентации

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Для школьников организовали знакомство со специальностями, профессиями и материально-технической базой колледжа. Ребятам провели экскурсию по колледжу, мастер-классы, профессиональные пробы, а также показали выставку дипломных работ.

Школьники смогли создать арт-объекты в технике пуантилизма. Помимо этого, мастер-классы провели обучающиеся отделений «Дизайн костюма», «Технологии индустрии красоты» и «Сварщик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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