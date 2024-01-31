Школьники Подмосковья смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ через приложение «Добродел»

Услуга «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен» находится в разделе «Услуги» - «Все услуги» - «Образование», сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

При заполнении онлайн-заявления необходимо предоставить сведения о школьнике и предметах, которые он планирует сдавать, а также период прохождения экзаменов. Подать заявки на прохождение ЕГЭ можно до 1 февраля, а на ОГЭ - до 1 марта 2024 года.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг. Он подчеркнул, что уже более 6,3 миллиона жителей Московской области получают услуги в электронном виде.

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