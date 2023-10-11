Школьники Подмосковья сдали более 20 тысяч бутылок и банок в экопункты «РТ-Инвест» с сентября

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Подмосковные школьники активно включились в соревнования. На данный момент ученица школы № 29 в Химках сдала рекордные 6,3 тысячи пластиковых бутылок и 2,4 тысячи алюминиевых банок. По количеству собранного вторсырья лидируют образовательные учреждения в Химках, Балашихе и Одинцове.

Общий вес собранных банок и бутылок превысил тысячи килограммов. За каждую пластиковую бутылку, сданную в экопункт «РТ-Инвест», начисляется пять баллов, а за алюминиевую банку - десять. Акция завершится 31 октября. Десять участников, набравших больше всего баллов, получат смартфоны, умные часы, планшеты и подарочные сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Эта проблема остается злободневной, на борьбу с ней нацелен ряд технологических мероприятий.

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