Школьники Подмосковья получили гранты на реализацию собственных проектов

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Девятилетний мальчик поступил в филиал № 2 Балашихинской больницы с колотой раной грудной клетки и затрудненным дыханием. К тому моменту пациент потерял почти пол-литра крови. Врачи час боролись за жизнь ребенка на операционном столе.

«Лезвие ножа проникло сквозь грудную стенку. Для того, чтобы сердце вновь начало свободно сокращаться, мы удалили образовавшуюся кровь и ее сгустки из области правого предсердия. Снизившийся до критической отметки уровень гемоглобина компенсировали переливанием донорской крови. Затем послойно ушили раны», - рассказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.

Операция длилась около часа. Благодаря слаженной работе врачей вмешательство прошло успешно. На следующий день мальчика на вертолете доставили в реанимацию МОНИКИ имени Владимирского для последующего лечения.

«Мы ежедневно отслеживали работу сердца, провели антибактериальную и инфузионную терапию, контролировали показатели крови. Возникла сложность из-за накопления жидкости в полости перикарда, но проблему удалось разрешить без операци», - рассказала заведующая отделением детской хирургии МОНИКИ Евгения Полуконова.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. В области ремонтируют старые и строят новые поликлиники, реализуют программы поддержки врачей и закупают новую технику.

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