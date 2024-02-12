12 февраля 2024, 10:48

Школьники Подмосковья получили гранты на реализацию собственных проектов

Министерство образования МО
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Подмосковные школьники получили гранты на реализацию собственных проектов в рамках всероссийской конференции «Старт в инновацию». Всего участники представили свыше тысячи оригинальных проектов в разных направлениях.

Грантовый конкурс провели при поддержке технопарка Физтех-лицея имени Капицы, Фонда развития Физтех-школ, правительства Московской области и Попечительского совета Физтех-лицея.

Денежную поддержку в размере 20 тысяч рублей получили 29 исследовательских проектов, 16 инженерных проектов и пять проектов по технологическому предпринимательству.

Сильнейшие участники пройдут в финал, напишут олимпиаду и защитят свои проекты. Помимо этого, участники смогут получить дополнительные бонусы при поступлении в Физтех-лицей имени Капицы или технические вузы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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Школьники конкурсы
12 февраля 2024, 11:35
Ребенка с ножевым ранением грудной клетки спасли в филиале № 2 Балашихинской больницы
Unsplash
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Девятилетний мальчик поступил в филиал № 2 Балашихинской больницы с колотой раной грудной клетки и затрудненным дыханием. К тому моменту пациент потерял почти пол-литра крови. Врачи час боролись за жизнь ребенка на операционном столе.

«Лезвие ножа проникло сквозь грудную стенку. Для того, чтобы сердце вновь начало свободно сокращаться, мы удалили образовавшуюся кровь и ее сгустки из области правого предсердия. Снизившийся до критической отметки уровень гемоглобина компенсировали переливанием донорской крови. Затем послойно ушили раны», - рассказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.

Операция длилась около часа. Благодаря слаженной работе врачей вмешательство прошло успешно. На следующий день мальчика на вертолете доставили в реанимацию МОНИКИ имени Владимирского для последующего лечения.

«Мы ежедневно отслеживали работу сердца, провели антибактериальную и инфузионную терапию, контролировали показатели крови. Возникла сложность из-за накопления жидкости в полости перикарда, но проблему удалось разрешить без операци», - рассказала заведующая отделением детской хирургии МОНИКИ Евгения Полуконова.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. В области ремонтируют старые и строят новые поликлиники, реализуют программы поддержки врачей и закупают новую технику.

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Дети Больницы Врачи Балашиха
12 февраля 2024, 11:30
Свыше миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 5 по 11 февраля парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 324 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, парки стали одной из самых главных точек притяжения в регионе на минувшей неделе.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни», - сказал он.

В ведомстве добавили, что в среднем парки в будние дни посещали 170 тысяч человек. В воскресенье там отдохнули 205 тысяч, а всего за выходные - 400 тысяч.

Самым посещаемым стал Центральный парк Пушкино. Там побывали 45 тысяч гостей. Еще 37 тысяч посетили «Пехорку» в Балашихе, 31 тысяча - парк имени Толстого в Химках, 30 тысяч - «Фабричный» в Истре и 24 тысячи - парк Мира в Мытищах.

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Благоустройство Парки
12 февраля 2024, 11:04
Движение на ж/д переезде вблизи Куровского временно ограничат 15 февраля
ЦППК
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Движение автомобилей на переезде вблизи Куровского ограничат 15 февраля с 07:00 до 16:00. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ в зоне переезда.

В региональном Минтрансе уточнили, что совершить объезд можно будет по Шатурскому шоссе. Всего в феврале–марте на перегоне Куровская - Авсюнино планируют обновить 11,7 километра рельсошпальной решетки. Работы начнут проводить 12 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году. Все они оснащены системами климат-контроля, электронными табло и USB-розетками.

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Дороги Ремонтные работы
12 февраля 2024, 10:37
Сервис отправки товаров единым контейнером для экспортеров появился на «Госуслугах» Подмосковья
Unsplash
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Подмосковные предприниматели могут подать заявку на включение продукции в состав единого контейнера для отправки за рубеж. Такой сервис стал доступен на региональных «Госуслугах».

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, портал позволяет предпринимателям быстро и удобно получать госуслуги.

«Когда появляется новая мера поддержки для бизнеса или жителей, важно, чтобы способ обращения за ней был простым и удобным. Эту задачу решает региональный портал. С его помощью можно получить госуслуги без очередей и походов в ведомства. Именно поэтому новый сервис „Контейнер для МСП“ уже заработал на портале», - сказала она.

Мера поддержки дает возможность предпринимателям сократить расходы н доставку товаров в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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Бизнес Госуслуги Поддержка предпринимателей в Московской области

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