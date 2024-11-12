Школьники подготовят концерты и мастер-классы к Дню матери в Лобне

В Центре досуга «Восточный» стартовал цикл мастер-классов для детей под названием «Подари подарок маме». Первый мастер-класс был посвящен декорированию кухонных досок в технике декупаж. Ребята украшали доски яркими цветочными композициями и лентами, создавая уникальные подарки для своих мам. В результате совместной работы, дети смогли проявить креативность и усердие, создавая не только красивый, но и памятный подарок, который обязательно принесет радость мамам.

По словам организаторов, такие занятия способствуют не только развитию творческих способностей детей, но и укрепляют семейные традиции и ценности. Мастер-классы и подготовка к празднику помогают детям понять важность заботы и любви к своим близким.

Для участия в мастер-классах дети могут приходить в отделения Центра досуга «Восточный».

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