Школьники Лосино-Петровского победили на всероссийском проектном чемпионате

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Участниками чемпионата стали более 1000 школьников и 200 команд. Состязания шли три дня.

Ребята представили на суд жюри свои идеи и проекты. Для них организовали квизы, экскурсии по городу, образовательные лекции по навыкам коммуникации, презентации и защите проектов.

Активисты «Движения Первых» из Лосино-Петровского также прошли три этапа испытаний чемпионата. Они вошли в пятерку победителей.

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