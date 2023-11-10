Школьники Лосино-Петровского изобрели кардиомонитор и стали призерами олимпиады «Технологии успеха»

Финал олимпиады состоялся в Перми. Свою разработку команда школьников из Лосино-Петровского представила в треке «Медицина будущего». Ученики создали кардиоустройство и разработали специальное приложение, которое подбирает питание при стрессе.

«Выбирали трек вслепую. Мы не видели ни задания, ни критериев по этому заданию, ни что нам предстоит сделать. Просто мы прочитали все треки и выбрали то, что нам ближе», - рассказала руководитель команды Любовь Часовникова.

За 10 дней конкурсантам предстояло сделать устройство, считывающее частоту сердечных сокращений, монитор и приложение, в котором отображается информация.

Отметим, что в треке «Медицина будущего» приняли участие 11 команд. Ребята из школы № 1 сильно обрадовались, когда услышали название своей команды в числе победителей. Им не хватило всего двух баллов, чтобы занять первое место.

«Я рада, что мы привезли и в школу, и в округ серебро. И ребята очень довольны», - подытожила Любовь Часовникова.

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