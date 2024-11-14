14 ноября 2024, 12:37

Школьники из Воскресенска присоединились к акции по защите зимующих птиц

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В городском округе Воскресенск прошли мероприятия, посвященные Синичкиному дню. Праздник помог детям узнать о роли птиц и важности заботы о природе.

В Центральной детской библиотеке для учеников начальных классов школы № 2 провели эколого-фольклорный час «Синицы - озорницы и другие птицы». Ребятам рассказали об истории Синичкиного дня, приметах и интересных фактах о синицах. Затем школьники разделились на команды и активно участвовали в играх и конкурсах: разгадывали загадки о зимующих птицах, играли в «Посчитай птиц», пытались узнать птиц по их голосам и вспоминали пословицы о пернатых.

А в парке «Москворецкий» дети узнали о разных видах птиц: перелетных, оседлых и кочующих. После познавательной программы ребята сами развесили кормушки, которые смастерили дома с родителями. В них поместили корм, чтобы помочь птицам пережить зиму.

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Школы Школьники Воскресенск
14 ноября 2024, 12:34
Акцию по проверке женского здоровья проведут в поликлинике Воскресенска
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Жительницы городского округа Воскресенск могут бесплатно пройти диспансеризацию, чтобы проверить состояние репродуктивного здоровья. Прием пройдет в субботу 16 ноября с 8.00 до 13.00.

В рамках обследования женщин ожидает осмотр у акушера-гинеколога, анализы и УЗИ органов малого таза и молочных желез. Это необходимо, чтобы вовремя выявить заболевания и факторы риска, которые могут повлиять на беременность, роды и послеродовой период. По результатам исследований, при необходимости, могут назначить дополнительные обследования.

Прием будет проходить в женской консультации. Узнать подробности и ознакомиться с расписанием можно на сайте Воскресенской больницы.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

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ГБУЗ Московской области \"Воскресенская больница\" приглашает жительниц городского округа Воскресенск пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья.

Диспансеризация проводится в целях выявления у женщин признаков заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовый период, а также факторов риска их развития.

В рамках диспансеризации проводятся осмотр врача акушера-гинеколога, микроскопические и лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, при необходимости назначаются дополнительные обследования.

Подробную информацию о диспансеризации можно получить на сайте Воскресенской больницы по ссылке: https://lpu.zdrav.mosreg.ru/gbuz_mo_voskresenskaya_bolnitsa/news/uvazhaemie_zhitelnitsi_voskresenskogo_raiona_1849_let___gbuz Жительниц округа ждут в женской консультации по адресу: Больничный проезд, д 1, корпус 6 (акушерский корпус) в субботу 16 ноября с 8.00 до 13.00.

Здравоохранение Медицина Воскресенск
14 ноября 2024, 12:30
Мужчину с травмой ноги от культиватора спасли в больнице Сергиева Посада
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина в возрасте 74 лет поступил в больницу в Сергиевом Посаде в тяжелом состоянии сильно поврежденной ногой. Он получил травму при вспашке земли — конечность намотало на плуг мотокультиватора.

Врачи выявили у пациента открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением отломков, рваную рану бедра и обширную лоскутную рану левой голени.

По словам травматолога-ортопеда Игоря Кучерявого, мужчине провели срочную операцию, в ходе которой промыли раны и закрепили отломки костей в правильном положении при помощи специального фиксирующего аппарата. Кроме того, ему восстановили кровоток и устранили сдавливание сосудов.

«После хирургического вмешательства провели противовоспалительную терапию, чтобы начался процесс заживления ран. Затем выполнили второй этап оперативного лечения - остеосинтез. Для этого закрепили кости правой голени титановой пластиной. Ее удалось установить через маленький разрез. В результате мы смогли сохранить двигательную функцию ноги», - рассказал врач.

Мужчину уже выписали, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Больницы Врачи
14 ноября 2024, 12:30
Еще 24 новых самосвала приобрели для уборки снега в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Более 20 новых самосвалов передали в 11 округов Подмосковья для уборки территорий. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области.

Новую технику получили Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайский округ, Наро-Фоминск, Одинцово, Павловский Посад, Подольск, Пушкино и Раменский округ. Самосвалы облегчат управление уборочными процессами и помогут решать задачи по вывозу снега после очистки дорог и общественных пространств.

Всего в преддверии зимы в Московской области 72 самосвала, которые уже передали округам.

ЖКХ
14 ноября 2024, 12:26
Работники «Мособлпожспаса» провели учения с коллегами из других стран
Фото: пресс-служба МЧС РФ по Московской области
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Работники «Мособлпожспаса» провели пожарно-технические учения на базе универсального спортивного комплекса в Щелкове. В мероприятии в качестве зрителей поучаствовали спасатели из Азербайджана, Камеруна, Ганы, Малайзии, Кыргызстана, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии и Туниса.

По словам начальника пожарно-спасательной части № 300 Владимира Пискуна, опыт подмосковных пожарных перенимали сотрудники чрезвычайных ведомств Международной организации гражданской обороны, которые проходят обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

«По сценарию тренировки на территорию спортивного комплекса упал самолет, из-за чего произошел разлив авиационного топлива, здание стало разрушаться и возникло крупное возгорание. В ловушке оказались 18 человек, которые не могли самостоятельно выбраться наружу», - рассказал Пискун.

Он добавил, что в ходе учения специалисты отработали навыки по тушению пожара и эвакуации людей.

«По итогам тренировки спасателей эвакуировали всех условно пострадавших и справились со всеми поставленными задачами. А иностранные коллеги дали высокую оценку действиям специалистов и отметили слаженность действий личного состава», - заключил Пискун.

Спасатели Пожары Щелково Эвакуации

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