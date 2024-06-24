Школьники из Воскресенска побывали на экскурсии в центральной библиотеке

Предприятие по выпуску меховых изделий «Графиня К» запустит новое производство женской одежды из меха в Долгопрудном. Компания получила участок для строительства завода по программе «Земля за 1 рубль».

«Завершение строительства и запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. На данный момент компания производит порядка 500 изделий в месяц», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в проект инвестирую более 20 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 20 рабочих мест. Компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции минимум на 20%.

«На земельном участке, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, компания планирует построить двухэтажное здание общей площадью 800 квадратных метров, которое будет включать производственные цеха, склад сырья и готовой продукции», - прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Отмечается, что за три года компания разработала более 500 моделей женской одежды. Важно, что вся продукция сертифицирована и зарегистрирована на портале «Честный знак».

Генеральный директор компании «Графиня К» Сергей Куракин отметил, что предприятие специализируется на пошиве одежды из натурального меха и кожи. Одна из важных особенностей производства - размерная сетка варьируется от 42 д0 72 размеров. Так, покупательницы различной комплектации смогут подобрать одежду на свой вкус.

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