02 августа 2024, 16:37

Школьники из трудовых бригад привели в порядок воинские захоронения в Лобне

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В городском округе Лобня активно работают школьные трудовые бригады, в которые вошли 345 учащихся. Ребята не только готовят образовательные учреждения к новому учебному году, но и занимаются волонтерской деятельностью.

Школьники оказывают помощь пожилым одиноким людям, убирая дворы и придомовые территории, собирая листья, заготавливая дрова на зиму и утепляя окна. Они также проводят мелкий ремонт, что значительно облегчает жизнь старшему поколению.

Так, учащиеся школы № 9 навестили Нину Ивановну Орешникову, которая является ребенком войны. Она родилась в 1939 году и выросла в многодетной семье. Ее родители работали на металлургическом заводе, производя боеприпасы для фронта. Ребята помогли женщине по хозяйству и передали ей подарок.

Кроме того, участники трудовых бригад занимаются благоустройством памятных мест города, связанных с историческими событиями. Они приводят в порядок воинские захоронения, памятники, обелиски и мемориальные доски, что помогает сохранить память о героическом прошлом страны.

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Лобня Волонтеры Школьники
02 августа 2024, 17:57
Фотограф Анастасия Аксенова провела в Мытищах мастер-класс по съемке
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мастер-класс для участников фотоконкурса «Я люблю Мытищи» прошел в округе. Его провела фотограф Анастасия Аксенова.

Занятие «Язык света и язык тела» по женскому портрету прошло в фотостудии «Малина». Его организовала комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи. Фотографы смогли сделать художественный женский фотопортрет и задать вопросы опытному фотографу-портретисту Анастасии Аксеновой.

«Мне не хватало знаний в области именно женского портрета. И эта встреча - невероятная удача! На ней я смогла проникнуться новым для себя направлением в фотографии», - поделилась участница мастер-класса Татьяна Товпеко-Першина.

В рамках фотопроекта «Я люблю Мытищи» пройдет еще несколько бесплатных лекций. Записаться на них можно в чате «Фотографы Мытищ» в мессенджере WhatsApp. Кроме того, фотолюбители могут прислать свои карточки на конкурс «Я люблю Мытищи». Прием заявок продлен до 11 августа. Возраст участников - от 14 лет и старше.

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Мытищи конкурсы Образование
02 августа 2024, 17:51
Министр ЖКХ Велиховский встретился с жителями в Можайске
Министерство ЖКХ Московской области
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Выездную администрацию с участием министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского провели в Можайске 1 августа. Жители округа смогли получить ответы о состоянии жилищно-коммунальных услуг в регионе.

«Мероприятия формата „Выездная администрация“ позволяют нам быть ближе к жителям и оперативно реагировать на их запросы. Это не только возможность решить текущие проблемы, но и шанс услышать мнение людей о наших проектах, что крайне важно для планирования дальнейших действий», - сказал Велиховский.

Мероприятие прошло успешно и собрало множество предложений от жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Можайск
02 августа 2024, 17:49
Четыре преподавателя из Мытищ вошли в число лучших учителей России
Unsplash
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Педагоги из Мытищ победили на всероссийском конкурсе. Четверо преподавателей получат денежное вознаграждение ко Дню учителя.

Учителя из Мытищ прияли участие во всероссийском конкурсе на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности. Всего из Московской области в список попали 68 учителя. Конкурсная комиссия оценивала преподавателей по нескольким направлениям, в том числе наличие собственных методических разработок, результаты учеников.

Премией отметили учителя физики из школы № 6 Ольгу Афанасьеву, педагога начальных классов из гимназии № 17 Ольгу Васильеву, учителя русского языка и литературы из школы № 19 Ольгу Быкову и ее коллегу из многопрофильной лингвистической гимназии № 33 Яну Гонгину. Педагоги получат денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей к профессиональному празднику.

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Мытищи Учителя
02 августа 2024, 17:48
Председатель Мособлдумы Брынцалов проверил реконструкцию стадиона «Старт»
Пресс-служба Мособлдумы
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Программа по реконструкции крупных спортивных объектов продолжается в Московской области. Один из них — стадион «Старт» в Реутове. Его посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки.

Реконструкция спорткомплекса проходит в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и включает обновление нижнего футбольного поля, а также строительство трибун с подтрибунным пространством, оснащенным игровыми залами.

Брынцалов отметил, что это очень масштабный проект. Завершить работы планируется в конце 2025 года, а на его реализацию ушло более 744 миллионов рублей. Средства выделяются только из регионального бюджета в этом и следующем году.

Он добавил, что новое поле будет оснащено подогревом и искусственным покрытием, что позволит заниматься на нем даже в холодное время года.

«Также всеми необходимыми помещениями и инвентарем для футболистов будет оборудовано подтрибунное пространство», - подчеркнул Брынцалов.

На обновленном стадионе смогут тренироваться футболисты, представляющие спортшколу «Приалит» и «Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

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Строительство Реутов Мособлдума

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