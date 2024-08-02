Школьники из трудовых бригад привели в порядок воинские захоронения в Лобне

Школьники оказывают помощь пожилым одиноким людям, убирая дворы и придомовые территории, собирая листья, заготавливая дрова на зиму и утепляя окна. Они также проводят мелкий ремонт, что значительно облегчает жизнь старшему поколению.

Так, учащиеся школы № 9 навестили Нину Ивановну Орешникову, которая является ребенком войны. Она родилась в 1939 году и выросла в многодетной семье. Ее родители работали на металлургическом заводе, производя боеприпасы для фронта. Ребята помогли женщине по хозяйству и передали ей подарок.

Кроме того, участники трудовых бригад занимаются благоустройством памятных мест города, связанных с историческими событиями. Они приводят в порядок воинские захоронения, памятники, обелиски и мемориальные доски, что помогает сохранить память о героическом прошлом страны.

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