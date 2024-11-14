Школьники из Свердловского побывали на всероссийском поэтическом фестивале

В следующем году в деревнях Григорчиково и Большое Саврасово появятся пожарные пирсы. Они обеспечат надежное водоснабжение для борьбы с пожарами.

Администрация Ленинского округа планирует построить два пожарных пирса, чтобы улучшить противопожарную безопасность в удаленных населенных пунктах. В частности, пирсы появятся в деревнях Григорчиково и Большое Саврасово. Это станет важным шагом для повышения пожарной безопасности, ведь новые пирсы обеспечат доступ к воде, необходимой для тушения пожаров.

«Для быстрой реакции на пожары в удаленных районах мы уже строим пожарное депо в поселке Дрожжино. Здание возведено, идет внутренняя отделка», - отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Новое депо будет обслуживать более ста тысяч жителей, проживающих в Дрожжино, Боброво, Новодрожжино и других населенных пунктах. Сегодня на территории округа работают три пожарные части: в Видном, Развилке и Молоково.

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