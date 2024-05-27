Школьники из Ступина победили в ежегодных математических боях

Математические бои - ежегодное интеллектуальное состязание для учеников образовательного центра «Взлет».

Ребята выступали в высшей лиге турнира за команду Дубны. Каждый день, участники получали по восемь задач, решить которые следовало за 4,5 часа. Далее начинались математические бои, которые длились почти до вечера.

«От каждой команды вызывали по ответчику и оппоненту. Ответчик рассказывал, как решал задачу, а оппонент внимательно слушал и задавал вопросы. Дискуссию оценивало жюри по 12-балльной системе. После шести дней боев нам присудили первое место», - рассказал Ярослав Шарков.

Юный интеллектуал не собирается останавливаться на достигнутом. В планах - победить на Всероссийской олимпиаде школьников по математике.

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