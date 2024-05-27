27 мая 2024, 23:07

Школьники из Ступина победили в ежегодных математических боях

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Шестиклассники из Ступина Ярослав Шарков и Павел Михеев победили в юбилейном турнире юных математиков. Шестидневный турнир проходил в Физтех лицее имени Капицы в Долгопрудном.

Математические бои - ежегодное интеллектуальное состязание для учеников образовательного центра «Взлет».

Ребята выступали в высшей лиге турнира за команду Дубны. Каждый день, участники получали по восемь задач, решить которые следовало за 4,5 часа. Далее начинались математические бои, которые длились почти до вечера.

«От каждой команды вызывали по ответчику и оппоненту. Ответчик рассказывал, как решал задачу, а оппонент внимательно слушал и задавал вопросы. Дискуссию оценивало жюри по 12-балльной системе. После шести дней боев нам присудили первое место», - рассказал Ярослав Шарков.

Юный интеллектуал не собирается останавливаться на достигнутом. В планах - победить на Всероссийской олимпиаде школьников по математике.

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Дубна Школьники Ступино
27 мая 2024, 23:46
Тендер на капремонт здания больницы объявили в Домодедове
Медиаархив Московской области
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Конкурс на капитальный ремонт больницы объявили в Домодедове. Работы проведут по программе «Здравоохранение Подмосковья» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать здание Домодедовской больницы. А именно, заменить покрытия полов, облицевать стены и потолки, провести сантехнические и электромонтажные работы, а также установить слаботочные вентиляционные системы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы конкурсы
27 мая 2024, 23:27
Тендер на капремонт соцобъектов объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
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Конкурс на капитальный ремонт учреждений социальной сферы объявили в городском округе Серпухов. Работы проведут по программе «Образование» и профинансируют за счет целевых внебюджетных средств.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать соцобъекты в Серпухове на улицах Парковой, 17/30; Красных партизан, 7; Октябрьской, 23, а также в поселке Пролетарский на улице 40 лет Октября, 21. В частности, необходимо заменить кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов конкурсы
27 мая 2024, 23:25
Жительница Мытищ Юлия Лашко получила титул «Самая энергичная мама»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах объявили имена победительниц ежегодного регионального конкурса многодетных мам «Имя ее мама». Юлия Лашко удостоена титула «Самая энергичная мама».

Всего в конкурсе приняли участие жительницы 45 городских округов региона, из которых в финале состязаний оказались восемь.

Многодетные мамы продемонстрировали свои навыки в кулинарии, дизайне одежды, ответах на разнообразные вопросы, представлении творческих проектов и креативных идей. Звание «Супермама-2024» присуждено Марине Чураковой из Лобни.

Жительница Мытищ Юлия Лашко стала «Самой энергичной мамой». У нее трое детей, она увлекается модой, психологией, танцами, вокалом, любит организацию мероприятий и самосовершенствование.

Организаторами конкурса выступили Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союз женщин России».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мытищи Семья конкурсы
27 мая 2024, 23:16
Общероссийский день библиотек отметили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Жители Мытищ отметили Общероссийский день библиотек. В честь праздника в Центральной библиотеке имени Кедрина прошло творческое мероприятие.

В ходе праздника всем сотрудникам вручили почетные грамоты. Сегодня формат библиотек изменился, однако их основная цель - воспитывать любовь к чтению. История библиотек в Мытищах насчитывает 125 лет.

«Библиотеки всегда были и остаются местом притяжения для людей всех возрастов», - подчеркнул Андрей Гореликов, председатель совета депутатов городского округа Мытищи.

Он также подчеркнул важность чтения в жизни каждого человека и ценность бумажных изданий в эпоху современных технологий.

Директор библиотечно-информационного центра Анастасия Мартынова и ее команда поделились планами на будущее: создать еще более современную, комфортабельную и просторную библиотеку, где каждый читатель будет чувствовать себя как дома.

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