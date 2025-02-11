Школьники из Солнечногорска стали победителями этапа всероссийской олимпиады

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Учащиеся 11-х классов из школы № 5 и Тимоновской школы Захро Турсунова и Александр Пасько стали победителями олимпиады по химии. В их подготовке участвовали учителя Элина Блохина и Дина Мирошникова.

Регина Мубаракшина, ученица 8 класса школы № 5, завоевала победу в олимпиаде по мировой художественной культуре. Призерами стали девятиклассница Мария Лях из той же школы и десятиклассница Яна Грива из школы «Лесные озера». В их успехах немалую роль сыграли преподаватели Елена Пономаренко и Роксолана Можаева.

Владимир Полищук, ученик 10 класса гимназии № 6, также стал призером в олимпиаде по информатике, продемонстрировав высокие результаты под руководством преподавателя Елены Володиной.

Все участники ранее успешно прошли школьный и муниципальный этапы олимпиады.

«Талантливые ученики из образовательных учреждений Солнечногорска показали высокий уровень знаний на региональном этапе. Это результат их упорного труда, стараний наших замечательных учителей, поддержки родителей. Я желаю ребятам двигаться только вперед, к новым свершениям», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предмета и состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Последний этап начнется с 15 марта.

Победители и призеры финала могут поступить в любое российское высшее учебное заведение без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.