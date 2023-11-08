Школьники из села Борисово помогли лесничим высадить желуди дуба и плоды каштана
Сотрудники Борисовского участкового лесничества «Мособллес» вместе со школьниками из Борисовской СОШ провели работы в мини-питомнике, созданном в мае этого года. Ребята под присмотром взрослых наставников высадили семена дуба и каштана.
«Любуясь взрослыми дубами и каштанами в родном селе, ребята захотели вырастить новые молодые деревца этих пород. Работая в мини-питомнике, они сделали первый шаг к исполнению своей мечты», - говорит старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала «Мособллес» Наталья Чиркова.
Результат своей работы школьники оценят будущей весной.
Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».