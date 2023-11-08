Школьники из села Борисово помогли лесничим высадить желуди дуба и плоды каштана

Игорь Брынцалов навестил семью участника СВО в Реутове

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Станислав Каторов навестили семью участника СВО. В июле 2022 года главу семьи Владислава мобилизовали. Дома его ждут жена и двое сыновей.

«Муж редко выходит на связь. Конечно, переживаем. Крайний раз он приезжал в отпуск летом на две недели. Очень эмоциональное и долгожданное время было. Мы показали мужу, что в семье все хорошо, что мы со всем справляемся», - сообщила Ольга.

Брынцалов выразил благодарность Станиславу. Бесплатное питание в школе - одна из мер поддержки, которая оказывается его семье. Сейчас сыновья бойца увлекаются математикой и робототехникой, поэтому глава округа предложил мальчикам познакомиться с программами «Изобретариума».

«В непростые для общества периоды, времена серьезных испытаний и потрясений, проявляются наиболее значимые человеческие качества - сила духа, чувство ответственности, стойкость и мужество. Становится ясно, чем руководствуется человек, и каковы его личностные приоритеты», - отметил спикер.

Брынцалов отметил, что администрация и депутаты должны быть на связи с такими семьями, чтобы при необходимости помочь в решении любого возникающего вопроса.

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