Школьники из Раменского поучаствовали в сборах «Северный рубеж» в Карелии

Сборы школьники проходили вместе с руководителем клуба «Высота» Николаем Юдиным. Они отправились в поход, получив благословление от настоятеля Казанского храма в Раменском, протоиерея Андрея Козорезова. По пути ребята остановили в Переславль-Залесском, где посетили парк Славы и экскурсию по местным достопримечательностям.

На следующий день участники похода добавились до поселка Гирвас. Там они подготовили снаряжение, личные вещи, плавсредства, запас продуктов и отправились к озеру Вендюрское. От него группа из 37 человек сплавлялась на трех рафтах, двух моторных лодках и байдарке.

Также ребята поучаствовали в конкурсе поделок из природных материалов, все участники получили в подарок сгущенку. В конце ребята еще три дня изучали тактическую медицину, прошли базовый курс по альпинизму, отработали маскировку и поиграли в пейнтбол. Перед отъездом состоялась торжественная церемония закрытия сборов и награждение. По пути домой курсанты посетили монастырь преподобного Александра Свирского.

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