Школьники из Подольска вступили в ряды «Юнармии» в музее Вооруженных сил РФ

Первенство России и Кубок городского округа и по автомобильному спорту среди детей и подростков впервые провели в Химках. Гонщики со всей страны собрались на стадионе технических видов спорта в День физкультурного работника.

Соревнования проходили на специальной трассе, которую оборудовали в соответствии со всеми правилами безопасности. Юные спортсмены продемонстрировали мастерство управления баггами в трех дисциплинах.

Победителем в категории кросс «Багги 600» стал Тимур Садеев; серебряный призер заезда - Эмиль Дияров; а бронзу забрал Мирослав Филимонов. На багги «ДЗ-250» первое место у Тимофея Жаркова; второе место занял Захар Марченко; третьим финишировал Александр Абрамов. Среди гонщиков на багги «ДЗ-мини» победил Лев Брагин; серебро у Раиля Талипова; бронзовую медаль вручили Матвею Седову.

Помимо этого, награды разыграли среди команд. Гонщики Центрального спортивного клуба армии из Москвы заняли первое место, второе - у спортивной школы по автомотоспорту из Верхней Пышмы, третьей на финиш пришла команда Дома юных техников «Интеграл» из Химок.

«Автомобильный спорт - это не просто гонки. Это испытание на прочность, требующее от участников собранности, выдержки, умения быстро принимать решения и управлять своими эмоциями. Эти навыки важны не только на трассе, но и в повседневной жизни. Мы стремимся создать все условия для развития спорта в Химках. И особенно важно поддерживать юных спортсменов, которые только начинают свой путь. Уверен, что эти соревнования станут для них отличным стимулом к новым победам», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

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