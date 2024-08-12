12 августа 2024, 16:06

Школьники из Подольска вступили в ряды «Юнармии» в музее Вооруженных сил РФ

Пресс-служба администрации
Читайте нас в: Google Новости

Церемония вступления в ряды всероссийского движения «Юнармия» прошла в центральном музее Вооруженных сил РФ. В ней поучаствовали юные патриоты из Подольска и Мытищ.

Будущие юнармейцы произнесли слова клятвы. Их также поприветствовали первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров, начальник отдела управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Александр Кравченко и Герой РФ Андрей Соловьев.

«Сила и характеристика любого движения в том числе в количестве детей, которые в нем состоят. Чем больше юнармейцев, тем сильнее будет наше движение. Здорово, что в летний период, когда дети отдыхают на каникулах, торжественные церемонии по приему детей в ряды движения не прекращаются. Благодаря главному штабу „Юнармии“ прием проходит на очень высоком уровне. Поздравляю юнармейцев, ребят из Мытищ и Подольска, которые вступили в наше движение», - прокомментировал начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Музеи Школьники
12 августа 2024, 16:08
Всероссийские соревнования по автоспорту провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Первенство России и Кубок городского округа и по автомобильному спорту среди детей и подростков впервые провели в Химках. Гонщики со всей страны собрались на стадионе технических видов спорта в День физкультурного работника.

Соревнования проходили на специальной трассе, которую оборудовали в соответствии со всеми правилами безопасности. Юные спортсмены продемонстрировали мастерство управления баггами в трех дисциплинах.

Победителем в категории кросс «Багги 600» стал Тимур Садеев; серебряный призер заезда - Эмиль Дияров; а бронзу забрал Мирослав Филимонов. На багги «ДЗ-250» первое место у Тимофея Жаркова; второе место занял Захар Марченко; третьим финишировал Александр Абрамов. Среди гонщиков на багги «ДЗ-мини» победил Лев Брагин; серебро у Раиля Талипова; бронзовую медаль вручили Матвею Седову.

Помимо этого, награды разыграли среди команд. Гонщики Центрального спортивного клуба армии из Москвы заняли первое место, второе - у спортивной школы по автомотоспорту из Верхней Пышмы, третьей на финиш пришла команда Дома юных техников «Интеграл» из Химок.

«Автомобильный спорт - это не просто гонки. Это испытание на прочность, требующее от участников собранности, выдержки, умения быстро принимать решения и управлять своими эмоциями. Эти навыки важны не только на трассе, но и в повседневной жизни. Мы стремимся создать все условия для развития спорта в Химках. И особенно важно поддерживать юных спортсменов, которые только начинают свой путь. Уверен, что эти соревнования станут для них отличным стимулом к новым победам», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
12 августа 2024, 16:04
Фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Подольске 25 августа
Пресс-служба администрации
Читайте нас в: Google Новости
Областной фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Дубровицах 25 августа. Новинкой этого года станут кулачные бои.

В этом году событие пройдет рядом с Певческим полем. Здесь выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективы Подмосковья и других регионов страны, а также известные российские исполнители.

Продукцию собственного производства на Трапезной улице представят около 100 мастеров.

«Впервые за всю историю проведения фестиваля проведем кулачные бои по старым русским традициям», - добавил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также в день фестиваля перекроют проезд по временному мосту через реку Пахру в деревне Кутьино и запустят бесплатные автобусы из микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная и от станции МЦД-2 «Подольск».

Напомним, что в прошлом году мероприятие посетило более 42 тысяч человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Фестивали История
12 августа 2024, 16:02
Жители Химок почтили память летчика-космонавта Валерия Быковского
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Встречу в честь 90-летия со дня рождения летчика-космонавта Валерия Быковского провели в Павловском Посаде. Участникам клуба «Активное долголетие» рассказали о жизни Героя СССР.

Пенсионеры из Химок посетили музей Валерия Быковского в Павловском Посаде и лично пообщались с сыном героя Сергеем. Валерий Быковский был единственным космонавтом, который вышел на орбиту на кораблях «Восток» или «Восход» три раза. Суммарно в невесомости он провел более 20 часов.

«Героизм и самоотверженность космонавтов служат примером для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Подобные мероприятия играют важную роль в патриотическом воспитании, напоминая о великих достижениях нашей страны и героях, которые прославили Россию на весь мир», - поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Химки - часть большой космической истории России. Здесь расположены ведущие предприятия, которые направлены на развитие научно-технического потенциала страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Космонавты Активное долголетие Патриотизм
12 августа 2024, 14:36
Более 16 тысяч человек поучаствовали в Дне физкультурника в Подольске
Пресс-служба администрации
Читайте нас в: Google Новости
В мастер-классах на Дне физкультурника в Подольске поучаствовали более 15 тысяч человек. Еще около тысячи жителей округа посоревновались в вечернем забеге на один километр.

День физкультурника отметили в Подольске в парке имени Виктора Талалихина. В празднике поучаствовали и профессиональные спортсмены. Это олимпийская чемпионка Юлия Гущина, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, а также серебряный призер единой молодежной лиги ВТБ, чемпион России Никита Можаровский.

В этот день соревнования по футболу прошли и на стадионе «Весна» в Климовске. В том же микрорайоне в «Дубраве» и Детском парке каждый желающий мог поучаствовать в веселых стартах, играх и фестивале красок.

«Подольск заслуженно носит звание спортивной столицы региона. Благодаря нашим профессионалам, их целеустремленности, ответственности имя нашего округа все громче звучит на престижных турнирах. Уверен, впереди у нас сотни побед!» - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего День физкультурника в округе отметили более 16 тысяч человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Спортсмены Подольск

Новости по теме