Школьники из Подольска поблагодарили медиков за сверхурочную работу после теракта

«Начали учебный день с линейки и минуты молчания. Трагедия еще раз напомнила о ценности взаимоуважения, единодушия. Независимо от национальности, вероисповедания, взглядов на жизнь, мы - граждане одной страны и должны держаться вместе. В сплоченности наша сила. Обо всем этом рассказали детям простыми словами», - отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В гимназии имени Подольских курсантов ребята написали письма сотрудникам центра переливания крови, которые работали сверхурочно в эти выходные. Они принимали всех желающих стать донорами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность обновления учебных заведений , поскольку Подмосковье на сегодняшний день является самым быстрорастущим регионом в стране.