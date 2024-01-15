Школьники из Подмосковья завоевали 30 медалей на международной Жаутыковской олимпиаде

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Команда Подмосковья состояла из 32 человек, 30 из которых являются учениками Физико-технического лицея им. П. Л. Капицы, а еще двое учатся в лицее № 5 Долгопрудного.

Школьникам удалось завоевать 12 золотых медалей, 11 серебряных и 7 бронзовых. В общем медальном зачете команда Физтех-лицея заняла второе место, а его учащиеся стали обладателями специальных премий.

Лучший результат олимпиады по информатике среди девочек показала Алена Иванова. Победитель соревнований по физике - Даниил Гаврилов. Оба учатся в Физтех-лицее им. Капицы.

В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что Физтех-лицей им. П. Л. Капицы является лидером по количеству медалистов международных олимпиад. Только за 2023 год его учащиеся завоевали 93 медали.

«Поздравляю ребят, поздравляю физтех-лицей и всех причастных к столь блистательному результату!» - подчеркнул глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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