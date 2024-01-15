15 января 2024, 20:38

Школьники из Подмосковья завоевали 30 медалей на международной Жаутыковской олимпиаде

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Представители Московской области завоевали 30 медалей на XX международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике. В соревнованиях принимали участи более 700 школьников из 16 стран. В рамках мероприятий между ними разыграли 344 медали.

Команда Подмосковья состояла из 32 человек, 30 из которых являются учениками Физико-технического лицея им. П. Л. Капицы, а еще двое учатся в лицее № 5 Долгопрудного.

Школьникам удалось завоевать 12 золотых медалей, 11 серебряных и 7 бронзовых. В общем медальном зачете команда Физтех-лицея заняла второе место, а его учащиеся стали обладателями специальных премий.

Лучший результат олимпиады по информатике среди девочек показала Алена Иванова. Победитель соревнований по физике - Даниил Гаврилов. Оба учатся в Физтех-лицее им. Капицы.

В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что Физтех-лицей им. П. Л. Капицы является лидером по количеству медалистов международных олимпиад. Только за 2023 год его учащиеся завоевали 93 медали.

«Поздравляю ребят, поздравляю физтех-лицей и всех причастных к столь блистательному результату!» - подчеркнул глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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Школьники Долгопрудный
15 января 2024, 20:10
«На контроле каждый вопрос». Воробьев — о компенсациях жителям Климовска и Шепчинок
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Тепло продолжает возвращаться к жителям Климовска и Шепчинок. Всем гражданам, которые пострадали от протечек и прорывов радиаторов, компенсируют ущерб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона посетил Елену Ивановну, чтобы проверить, как обстоят дела с отоплением. Сейчас батареи уже нагрелись, а сама квартира не пострадала от аварий.

«Сейчас мы разбираемся с последствиями протечек, прорывов радиаторов, у кого-то в квартирах появилась плесень, возникли проблемы с электричеством, пострадало имущество - у нас на контроле каждый вопрос, мы компенсируем ущерб», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Для того чтобы получить компенсацию, необходимо вызвать специалистов БТИ, которые проведут осмотр квартиры и сделают оценку ущерба. После этого нужно написать заявление в администрацию с просьбой возместить ущерб.

Пострадавшие граждане смогут самостоятельно выбрать между денежной компенсацией и ремонтом, который будет выполнен за счет администрации городского округа.

«Эта мера поддержки действует для всего Климовска и Шепчинок, кроме домов, которые будут расселены», - добавил губернатор.

В заключение Андрей Воробьев указал, что сейчас специалисты продолжают обход квартир, где фиксируют ущерб. Размер компенсаций будет зависеть от их оценки.

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Подольск Андрей Воробьев Отопление
15 января 2024, 18:43
Победителей конкурса чтецов «Святочный рассказ» наградили в Щелкове
Елена Катасонова
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Церемония награждения победителей Пятого окружного конкурса чтецов «Святочный рассказ» прошла в Щелкове. В этом году в нем приняли участие свыше 80 человек, 28 из которых прошли в финал.

«Это чтение наизусть произведений рождественской направленности. Этот жанр несет нравственное перевоспитание героев. Они вспоминают о милосердии, доброте, вере, взаимопомощи. Важно прочитать так, чтобы донести смысл произведения до слушателя», - сообщила директор Щелковской центральной библиотеки Елена Ильина.

Конкурс проходил в таких номинациях, как «Семейное выступление» и «Индивидуальное выступление».

В завершение мероприятия состоялась премьера песни в исполнении хора «Глиссандо» детской школы искусств имени Юрия Розума.

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Дети конкурсы
15 января 2024, 18:36
Упорство и хорошая физическая форма помогли фигуристам из Раменского стать чемпионами
Ирина Моисеева
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Юные фигуристы спортивной школы «Раменское» регулярно становятся призерами различных соревнований. О том, как им удалось достичь успеха, рассказал тренер Евгений Ручкин.

Одна из учениц Евгения Ручкина поделилась своей историей. Она занимается в спортивной школе «Раменское» почти семь лет, но на коньки юная спортсменка встала еще в раннем возрасте.

«Для меня это любимое занятие. Выходя на лед, я чувствую свободу. Ведь я катаюсь на коньках с самого раннего детства. Сейчас я тренируюсь по шесть дней в неделю, посещаю спортивную школу и еще дополнительно занимаюсь сама», - рассказала Евгения Ручкина.

Девушка учится в Раменской гимназии, совмещая учебу с занятием фигурным катанием. Вдохновленная примером своих родителей и наставников, Евгения мечтает стать мастером спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований , которые проводят на территории региона для детей.

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Совсем недавно юные спортсмены победили на муниципальных состязаниях, которые проводились на ледовой арене спорткомплекса «Борисоглебский».

Евгений Ручкин рассказал, что у него в группах занимаются 19 человек, в основном девочки.

«Все мои ребята имеют спортивные разряды, участвуют и побеждают в соревнованиях муниципального и областного уровня. В конце декабря прошлого года у нас в Раменском состоялся предновогодний турнир, и мои спортсмены также завоевали призовые места», - поделился тренер.

Тренер отметил, что достигать успехов в фигурном катании, как и в любом другом спорте, можно только, имея огромное желание и упорство. Кроме того, большое значение имеет физическая форма.

Спортсмены Фигурное катание Дети Раменское
15 января 2024, 18:35
Проверки по соблюдению правил перевозки детей прошли в Щелкове
Елена Катасонова
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Сотрудники щелковской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его главная цель — привлечение внимания к соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозить ребенка младше семи лет необходимо в специальном удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу пассажира.

Дети старше семи лет могут передвигаться на заднем пассажирском сиденье без детского кресла, но обязательно с использованием ремня безопасности. На переднем пассажирском сиденье до достижения 12 лет необходимо использовать детское кресло.

Инспекторы также напомнили о том, что водителям запрещается оставлять детей до семи лет в машине без присмотра взрослых во время стоянки.

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Спортсмены Фигурное катание Дети Раменское

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