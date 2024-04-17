17 апреля 2024, 12:02

Школьники из Подмосковья стали победителями и призерами олимпиады по математике

Пресс-служба Минобразования МО
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Региональная олимпиада по математике прошла на физико-математическом факультете Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета. В ней приняли участие школьники 10-11 классов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, победителем олимпиады стал Дмитрий Дроздов из Ликино-Дулева. Второе место заняли Егор Самошкин из Электростали и Виталий Борисенко из Орехово-Зуева. На третьей ступени пьедестала оказался Рафаэль Кочарли из Ликино-Дулева. Их аградили дипломами и призами.

«Поздравляем победителей и призеров олимпиады. Желаем им дальнейших успехов в изучении математики и покорении новых научных высот», - добавили в ведомстве.

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Школьники Орехово-Зуево
17 апреля 2024, 11:56
Торговые объекты в Лобне привели в порядок после замечаний Анны Кротовой
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела повторный обход торговых точек в микрорайонах Центральный и Москвич. Большую часть недочетов, которые выявили ранее, владельцы объектов устранили.

Около торговых точек убрали мусор и обновили входные группы.

«Для крупных магазинов особенно важно содержать в порядке близлежащую территорию. У нас создана комиссия, которая должна отслеживать содержание торговых объектов в чистоте и порядке», - подчеркнула глава Лобни Анна Кротова.

Глава Лобни во время обхода пообщалась с жителями микрорайонов Центральный и Москвич. Горожане пожаловались, что после дождей вода не уходит, создавая неудобства для местных жителей. В ответ на это Анна Кротова пообещала уже на следующей неделе организовать встречу с представителями водоканала и Роспотребнадзора для проведения комплексной проверки и выработки мер по решению данной проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Лобня Роспотребнадзор Дороги Магазины Мусор
17 апреля 2024, 11:52
Свыше 110 незаконных рекламных щитов убрали в Солнечногорске с января
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В апреле специалисты отдела рекламы администрации Солнечногорска демонтировали незаконные конструкции в деревнях Пешки и Соколово. Всего с начала года в округе ликвидировали более 110 не согласованных рекламных щитов, вывесок и растяжек.

Рекламу в Пешках и Соколове разместили без соответствующих документов и с просроченным разрешением на установку.

«Незаконные рекламные вывески - с такой проблемой мы сталкиваемся достаточно часто. В первую очередь это портит архитектурный облик нашего городского округа. Работу в данном направлении обязательно будем продолжать», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Кодекс Московской области об административных правонарушениях предусматривает штраф за незаконную установку каждой рекламной конструкции: для должностных лиц - до 10 тысяч рублей, для юридических - до 100 тысяч.

Услуга по согласованию информационной конструкции предоставляется бесплатно. Получить ее можно на региональном портале госуслуг.

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Солнечногорск Реклама
17 апреля 2024, 11:52
Более 11 тысяч жителей Солнечногорска приняли участие в голосовании по благоустройству
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До окончания голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» осталось меньше двух недель. Оно завершится 30 апреля. Участие в нем уже приняли почти 11 800 жителей городского округа Солнечногорск.

Жители округа могут проголосовать за благоустройство общественной территории в Андреевке, яблоневого сада в Смирновке или Советской площади и территории у железнодорожной станции в Солнечногорске.

«Я благодарю жителей за активное участие в голосовании. Выбранная нашими жителями локация будет благоустроена в 2025 году по президентскому проекту „Формирование комфортной городской среды“», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отдать свой голос за один из трех объектов можно на сайте , либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Солнечногорск
17 апреля 2024, 11:52
Еще 10 тонн гуманитарной помощи отправили из Химок в зону СВО
Ерофеева Валерия
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Сотрудники аварийно-спасательной службы МБУ «ХимСпас» отправили очередную партию адресной гуманитарной помощи в зону СВО. На этот раз им удалось собрать рекордные 10 тонн груза, состоящего из предметов первой необходимости.

«Очередную, уже 13-ю по счету партию адресной гуманитарной помощи отправляем в зону СВО. Не только химчане, но и жители соседних городов по зову сердца поддерживают российских солдат и офицеров, направляя гуманитарную помощь и внося свой вклад в общую победу. Мы, конечно, говорим огромное спасибо главе городского округа Химки за то, что предоставил машину, за то, что с самого начала он участвует в проблемах наших бойцов», - говорит старший эксперт информационно-аналитического отдела МБУ «ХимСпас» Георгий Осипов.

Гуманитарные грузы отправляют из Химок 1-2 раза в месяц. Как только партию отвезли, начинается сбор следующей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел».

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Химки Военные

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