Школьники из Подмосковья принялиу частие в проекте «Каникулы со Знанием»

Как рассказали в подмосковном Минобразования, общество «Знание» подготовило для школьников Москвы, Подмосковья и Саратовской области образовательную и культурную программу. Ребята посетили экскурсию по ВДНХ, побывали на занятии по актерскому мастерству от актеров Юрия Коновалова, Максима Бойцова и Семена Шевелина. Для детей также провели мастер-классы и литературную гостиную, где выступило творческое объединение «Вахтанговский практикум».

Программа «Каникул со Знанием» будет меняться дважды в неделю. Участники будут посещать лекции на разные темы, учиться оказывать первую помощь, примут участие в квесте и других активностях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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