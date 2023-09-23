Школьники из Подмосковья поучаствуют в конкурсе «Подрост» в 2024 году
Московскую область на юниорском конкурсе «Подрост» представят четыре школьника — Анна Соколова, Виктория Хуснутдинова, Алена Михеева и Юлия Козлова. Ребята победили на региональном этапе соревнования, сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.
Московскую область на юниорском конкурсе «Подрост» представят четыре школьника - Анна Соколова, Виктория Хуснутдинова, Алена Михеева и Юлия Козлова. Ребята победили на региональном этапе соревнования, сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.
«Они стали лучшими в номинациях „Экология лесных растений“, „Экология лесных животных“, „Лесоведение и лесоводство“ и „Проектная природоохранная деятельность“. Поздравляем и желаем дальнейших побед!» - заявил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Итоги регионального этапа конкурса подвели на четырехдневном 10-м областном слете школьных лесничеств Московской области. В нем поучаствовали 93 ребенка из 19 школьных лесничеств.
По итогам командного зачета первое место завоевало школьное лесничество «Дубки» школы № 25 имени Копылова из Щелкова, второе - «Родничок» из Коробовского лицея в Шатуре и третье - «Берендеи» из Губинской СОШ в Орехово-Зуеве.
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