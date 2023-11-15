Школьники из Одинцова стали финалистами Национальной технологической олимпиады

Активисты «Движения Первых» выстроились в образ корабля к юбилею запуска «Бурана»

Свыше 700 активистов «Движения Первых» выстроились в образ космического корабля к 35-летию запуска «Бурана» в Электростали. Акция прошла на центральной площади.

Как рассказали в пресс-службе движения, участники флешмоба также узнали о достижениях страны в науке и передовых инженерных разработках, которые внесли большой вклад в развитие космонавтики.

«Это одно из самых значимых событий в советской космической отрасли. Впервые в мире советский челнок приземлился в автоматическом режиме. Очень важно, что Первые помнят об этом событии, гордятся и проводят такие масштабные акции», - сказал председатель движения Юрий Макеев.

Подобные акции проходят в Электростале не в первый раз. Ранее там проводили построения в образ портрета Юрия Гагарина в День космонавтики и символа Года педагога и наставника в День учителя. Их проводят в рамках проекта общественных перфомансов «Пиксель» с 2020 года.

Испытания космического корабля «Буран» прошли 15 ноября 1988 года. он вышел на орбиту, совершил двухвитковый полет вокруг Земли и приземлился на космодроме Байконур.

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