Школьники из Одинцова стали финалистами Национальной технологической олимпиады
Ученики лицея с пятого по седьмой классы из Одинцова приняли участие в Национальной технологической олимпиаде Junior. В итоге они вышли в финал, сообщили в министерстве образования Подмосковья.
Мероприятие разместили в Одинцовском «Десятом лицее». На последнем этапе команды проявили себя в робототехнике, программировании, конструировании и креативных технологиях.
Школьники разрабатывали проекты и искали инновационные решения. Они не только узнавали новое в инженерии, но и учились работать в команде и распределять задачи.
Все участники соревнований заслужили огромную похвалу за свои усилия и достижения.
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