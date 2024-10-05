05 октября 2024, 21:17

Школьники из Ногинска стали участниками всероссийской технической контрольной

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Ученики из Ногинска стали участниками Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!». Очный формат прошел на базе Центра образования № 1 и собрал более 100 участников.

Перед выполнением заданий контрольной школьники погрузились в мир цифровых технологий и виртуальной реальности. В 3D-пространстве ученики смогли увидеть солнечную систему, проследить за путешествием фотона через время и разум.

Контрольная работа проходит в двух форматах - очном и дистанционном. Ребята могут решать задания в удобное для них время до 5 октября. Любители точных наук старше 14 лет проверят свои знания по физике, математике, астрономии, информатике и биологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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Школьники Богородский Технологии Образование Наука
05 октября 2024, 20:39
Гребцы из Коломны заняли второе место на первенстве России
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Второе место завоевала команда из Коломны на первенстве России по гребному спорту. В состязаниях приняли участие 350 спортсменов из 19 регионов России.

Коломенская команда успешно выступила на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Уступив победительницам три секунды, воспитанницы спортшколы олимпийского резерва по академической гребле Ксения Чуркина, Анастасия Середа, Ксения Чернышова и Милина Романова заняли второе место.

Тренирует спортсменок мастер спорта, многократный чемпион России, воспитавший победителей и призеров многих всероссийских соревнований и первенств, Роман Веселкин.

Соревнования прошли на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. За победу боролись свыше 350 спортсменов из 19 регионов страны.

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Спортсмены Коломна
05 октября 2024, 20:23
Турнир по самбо под эгидой «Мособлпожспаса» прошел в Высоковске под Клином
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Турнир по самбо под эгидой «Мособлпожспаса» прошел в Высоковске под Клином. В соревнованиях приняли участие юные воспитанники секций единоборств спортивных клубов Московской и Тверской областей.

«На турнир прибыли более двадцати пяти ребят из Истры, Торжка и Высоковска. Каждый из них уже победитель. Потому что самбо - не просто спорт. На тренировках формируется твердость духа, сила, выносливость, стойкость, дисциплина», - рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Победители турнира получили кубки и почетные грамоты, а также ценные призы от региональной противопожарно-спасательной службы.

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Клин Спортсмены Награды
05 октября 2024, 18:40
Патриотическая акция ко Дню Сухопутных войск прошла в Химках
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Патриотическая акция ко Дню Сухопутных войск Российской Федерации прошла в Химках. Участие в мероприятии приняли жители микрорайона Сходня, депутаты, активисты и общественники.

Участники акции возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

«Сегодня мужество и героизм прошлых поколений, которые сражались за независимость и свободу нашей родины, помогает российским солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции», - сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Общественные акции Патриотизм
05 октября 2024, 18:40
Отопление подали в социальные объекты в Химках
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Отопление запустили в социальные объекты в Химках. Тепло стало в более чем 60 школ, а также дошкольных учреждениях округа.

Все здания Химок обеспечат теплом до конца октября. Запуск отопления осуществляется в несколько этапов. Сначала ресурс поступит в социально значимые объекты. Затем включат в жилых домах округа до 14 октября. Далее тепло подадут на промышленные объекты.

Отметим, что к осенне-зимнему периоду в Химках подготовили теплосети длиной более 240 километров. Они снабжают около 1500 многоквартирных домов.

Пятилетняя модернизации системы ЖКХ Подмосковья коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году. Подробнее о реформе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Отопление

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