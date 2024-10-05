Школьники из Ногинска стали участниками всероссийской технической контрольной

Перед выполнением заданий контрольной школьники погрузились в мир цифровых технологий и виртуальной реальности. В 3D-пространстве ученики смогли увидеть солнечную систему, проследить за путешествием фотона через время и разум.

Контрольная работа проходит в двух форматах - очном и дистанционном. Ребята могут решать задания в удобное для них время до 5 октября. Любители точных наук старше 14 лет проверят свои знания по физике, математике, астрономии, информатике и биологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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