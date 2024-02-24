Школьники из Наро-Фоминска поучаствовали в стратегической сессии «Анализ ситуации»

Команда Полины Богатовой из школы № 2 занималась проблемой переработки отработанных батареек. Школьники организовали пункты сбора элементов питания, создав Telegram-канал для просветительских целей и выступая с лекциями перед сверстниками и дошкольниками. Участники представили свои проекты перед экспертами, которые оценили их перспективность, выявив проблемные моменты и возможности для развития.

«У нас стартовал проект в управлении экологией: мы пытаемся сортировать батарейки, как отдельный вид отходов и донести до населения этой необходимости. На данный моменты - мы проводим просветительскую деятельность школьников и дошкольников, то есть - в детских садах. Потому что, как мы знаем, что дети - это та самая сторона, на которую проще всего повлиять», - сказала ученица школы № 2 Полина Богатова.

Особое внимание было уделено социальному предпринимательству. Ребята представили свои проекты перед предпринимателями и экспертами. Они оценили их перспективность, указывая на проблемные места и точки роста. Особое внимание уделялось социальной составляющей бизнес-кейсов.

Сейчас участники сессии готовятся к защите проектов. Она запланирована на апрель 2024 года. Впереди участников ждут экскурсии на предприятия, практикумы и интенсивные обсуждения.

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