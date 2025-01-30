Школьники из Мытищ вышли в финал лиги «КЭС-БАСКЕТ»

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В сезоне 2024/25 лига объединила более 17 тысяч команд из 80 регионов страны. В январе прошли дивизиональные этапы, определившие участников регионального финала.

Мытищинские баскетболисты показали высокий уровень подготовки. Команда девочек уверенно заняла первое место в турнире, обыграв соперниц из Королева, Пушкино и Сергиева Посада. Юноши также продемонстрировали отличную игру, преодолев сопротивление команд из Королева, Пушкино и Дмитрова.

Теперь обе команды будут представлять Мытищи в региональном финале, где встретятся с сильнейшими школьными коллективами Подмосковья.

Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» не только популяризирует спорт среди молодежи, но и помогает юным спортсменам развивать свои навыки, стремиться к победам и достигать новых высот. Желаем нашим спортсменам удачи в предстоящих играх!