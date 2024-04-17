17 апреля 2024, 20:49

Школьники из Мытищ встретились с российским космонавтом

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В преддверии празднования Дня космонавтики, в Мытищинской школе № 35, носящей имя знаменитого космонавта Валерия Рюмина, состоялось торжественное мероприятие, посвященное первому полету человека в космос. В гости к школьникам пришел герой Российской Федерации, космонавт Александр Калери.

Юные жители Мытищ смогли узнать из первых уст о тонкостях космических полетов и исследованиях за пределами Земли. Александр Калери поделился опытом своих миссий, общей продолжительностью составивших 769 суток в космосе.

Отметим, что Мытищи гордится своим вкладом в освоение космического пространства. Земляки Владимир Аксенов, Валерий Рюмин, Елена Кондакова, Геннадий Стрекалов, Олег Ивановский и Сергей Кудь-Сверчков являются яркими представителями мужества и героизма для подрастающего поколения.

В рамках 15 юных школьников вступили в ряды молодежного движения Юнармия. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Космонавты Школьники
17 апреля 2024, 20:49
Аварийный забор убрали во 2-м Рупасовском переулке в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Во 2-м Рупасовском переулке демонтировали аварийные секции забора, представлявшие угрозу для безопасности жителей. Решение о демонтаже приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям городского округа Мытищи.

Участок, на котором находился забор, принадлежит Министерству обороны России, которое и несет ответственность за его содержание.

На основании решения комиссии убрали пять аварийных секций. Ожидается, что до 27 апреля собственник приведет оставшуюся часть забора в надлежащее состояние. В случае обнаружения неисправимых повреждений, эти участки также будут демонтированы.

В рамках улучшения инфраструктуры и повышения безопасности в городе, в минувшую пятницу было снесено здание бывшей пожарной части, расположенное в 1-м Рупасовском переулке. На его месте планируется строительство нового «Центра гражданской защиты городского округа Мытищи». Новое здание рассчитано на размещение двух аварийно-спасательных автомобилей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Строительство
17 апреля 2024, 20:47
В Подмосковье подготовились к тушению лесных пожаров
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Силы и средства Комлесхоза перевели в режим готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. С начала апреля спасатели потушили возгорания в Шатурском, Виноградовском и Луховицком лесничествах.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, региональная диспетчерская служба перешла на круглосуточный режим работы.

«Организован постоянный контроль за состоянием территории земель лесного фонда, в том числе занятой торфяниками, с помощью наземного и авиационного мониторинга пожарной опасности. На боевое дежурство заступили 219 единиц техники и 487 человек личного состава лесопожарных формирований», - рассказал Мурашов.

В Комлесхозе отметили, что особый противопожарный режим вводится, когда класс пожарной опасности в лесах достигает четвертого из пяти возможных. В это время ограничивают въезд в леса и увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Правила
17 апреля 2024, 20:45
Более 1300 сухих деревьев убрали в Подмосковье в апреле
Фото: Администрации г.о. Химки
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Более 1300 сухих и поврежденных деревьев убрали в Подмосковье с начала апреля. Инспекторы ГУСТ регулярно проверяют опасные объекты.

По словам руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, в первую очередь специалисты убирают деревья с критическим углом наклона - менее 45 градусов к поверхности земли.

«За первую половину месяца коммунальные службы спилили 1350 сухостойных деревьев в 59 муниципалитетах. На этой неделе в Химках закончили опиловку деревьев в микрорайоне Планерная, на Левом берегу, а также во дворах домов № 8 на улице 8 Марта и дома № 6А на Пролетарской улице», - рассказала Аипова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
17 апреля 2024, 20:44
Хоккейный турнир стартовал в Мытищах
фото: пресс-служба "Арена Мытищи"
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​Юбилейный десятый хоккейный турнир «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова» стартовал в Мытищах. Соревнования пройдут с 17 по 19 апреля в городском ледовом дворце.

​Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в турнире принимают участие шесть подмосковных команд из специализированных спортивных школ Балашихи, Подольска, Воскресенска, Домодедово, Красногорска и Мытищ.

Матч-открытие турнира провели хоккеисты из Мытищ и Домодедова, а перед игрой пожелал удачи спортсменам олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов.

Напомним, что в прошлом году обладателем «Кубка Шалимова» стала команда «Балашиха».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи Хоккей

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