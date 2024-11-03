Школьники из Мытищ приняли участие в финале областного вокального конкурса

В селе Новый Быт городского округа Чехов звучали композиции о любви к Родине. Там прошел фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Мероприятие собрало около 200 участников из 90 коллективов Подмосковья и соседних регионов.

При поддержке мужского монастыря Вознесенская Давидова пустынь Подольской епархии в чеховском селе Новый Быт организовали фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия».

«Сколько песен было написано во время Великой Отечественной войны, которые уже стали народными. Не прошли без песен Чеченская и Афганская войны. И я уверена, что сейчас ребята, которые сражаются в зоне специальной военной операции не только поют уже всем известные песни, но и пишут песни о текущих реалиях, о настоящих событиях», - отметила заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина.

По словам режиссера массовых мероприятий Анастасии Забияко, в село Новый Быт съехались свыше 190 участников из Ступино, Серпухова, Подольска, Чехова и Москвы. Прибыли и конкурсанты из Калужской и Тульской областей.

«Мы на этот фестиваль приезжаем уже третий год. Он стал для нас уже очень родным. Очень нравится теплая, радушная атмосфера этого конкурса, дети с удовольствием едут. Мы приготовили сольные номера», - поделилась режиссер массовых мероприятий Дома культуры «Ровесник» Светлана Косарева.

В жюри конкурса приняла участие российская певица и участница популярных телешоу Мари Карне.

«Я сегодня, конечно, предвкушаю действительно не просто конкурс, а большой праздничный концерт. Конечно, оценивать всегда сложно, всегда волнительно. Потому что я, пожалуй, сама была очень долгое время на этом месте, на месте конкурсанта. И я, наверное, как никто другой понимаю, насколько это все волнительно, как все стараются показать свой максимум», - поделилась она.

Победителей и призеров наградят дипломами лауреатов различных степеней, гран-при и специальным призом от Вознесенской Давидовой пустыни.

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