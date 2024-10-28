28 октября 2024, 21:16

Школьники из Мытищ победили на международном конкурсе детского творчества

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Подвели итоги регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: времен связующая нить». Мытищинские школьники стали победителями и призерами мероприятия.

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира: времен связующая нить» посвятили 80-летию Великой Победы. Всего там представили 155 работ из четырнадцати благочиннических округов Сергиево-Посадской епархии. От городского округа Мытищи отравили 49 работ по всем дисциплинам конкурса: 48 рисунков и один рассказ.

Дети из Мытищ стали победителями и призерами среди участников девяти-12 лет в номинации «Основная тематика». Воспитанница детско-юношеского центра «Галактика» Мария Пухова завоевала первое место.

Бронзу выиграла учащаяся школы № 19 Софья Косенкова. Вместе с ней третью ступень пьедестала занял еще один воспитанник детско-юношеского центра «Галактика» Ростислав Мартынов.

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Дети Мытищи конкурсы
28 октября 2024, 21:42
Жителям Балашихи напомнили о важности светоотражающих элементов на одежде
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Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию в рамках социального раунда «Засветись!». Они напомнили жителям Балашихи о важности светоотражающих элементов на одежде.

Мероприятие прошло вблизи оживленного регулируемого пешеходного перехода в микрорайоне Железнодорожный. Автоинспекторы разъясняли юным пешеходам и их родителям правила перехода проезжей части и рассказывали о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

Практика показывает, что на неосвещенной дороге пешеход без них в восемь раз чаще рискует стать жертвой несчастного случая.

Автоинспекторы организуют массовые профилактические акции в парках, жилых дворах и вблизи оживленных пешеходных переходов. Помимо этого, они посетят различные площадки, где будет возможность охватить наибольшее число жителей.

Сотрудники Госавтоинспекции раздали жителям Балашихи тематические памятки и отражающие элементы в виде браслетов и наклеек.

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ПДД ГИБДД Балашиха
28 октября 2024, 21:04
Новую детскую площадку построят на 3-й Парковой улице в Мытищах
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В городском округе Мытищи на 3-й Парковой улице строят новую детскую игровую площадку. Сейчас рабочие демонтируют асфальтовое покрытие.

По словам мастера участка Ярослава Зараева, строители выполнили часть подготовительных работ. Сейчас они снимают старое асфальтобетонное покрытие. После этого рабочие приступят к установке основания игровой зоны.

«На площадке будут качели, песочница, спорткомплекс, велопарковка, места для отдыха. Зеленые насаждения также займут здесь свое место», - добавил он.

С каждым годом в городском округе Мытищи обустраивают все больше мест для семейного досуга. Там организуют всю необходимую инфраструктура для молодого поколения. Одно из таких мест - новый сквер с детской игровой площадкой, расположенный вдоль улицы Воронина.

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Дети Мытищи Парки
28 октября 2024, 20:43
Новый регулируемый светофор установили на улице Сукромке в Мытищах
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В городском округе Мытищи появился новый регулируемый светофор. Его установили в районе дома № 38 корпус 2 на улице Сукромке.

Ранее пешеходный переход в этом месте был нерегулируемым. Причем каждый день дорогу здесь переходят множество людей: помимо жилых домов вблизи пешеходного перехода расположены два детских сада, торговый центр и остановка общественного транспорта. Сейчас жители городского округа Мытищи смогут передвигаться на этом участке безопасно.

Не все горожане пока обращают внимание на светофор, новшество еще «приживается», и некоторые жители переходят дорогу на красный свет. Сотрудники Госавтоинспекции призывают людей быть внимательными и осторожными на дороге, пользоваться специально оборудованным пешеходным переходом.

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Мытищи ПДД Дороги
28 октября 2024, 19:45
Парковка машин на трех улицах в центре Видного станет платной с 1 ноября
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В Ленинском городском округе приняли меры по решению проблем с хаотичной парковкой. С 1 ноября на трех центральных улицах в Видном стоянка машин станет платной.

В пресс-службе главы Ленинского городского округа рассказали, что с начала ноября парковка автомобилей на трех центральных улицах Видного станет платной. Вырученные средства направят на содержание и развитие территорий муниципалитета.

«Зона платной парковки будет организована на всем протяжении Советского проезда, на улице Заводской от налоговой инспекции до ЗАГСа и в микрорайоне Солнечный от торгового центра „Курс“ до Сбербанка. Именно в этих локациях на сегодняшний день наблюдается наибольшее скопление припаркованного транспорта», - рассказал заместитель главы Ленинского округа Андрей Пальтов.

Зоны платной стоянки обозначат информационными щитами и дорожными знаками. Стоимость парковки там составит 50 рублей в час. Плату будут взимать круглосуточно, кроме официальных праздничных дней. Стоянку можно будет оплатить, внеся деньги с помощью смс на номер 7757, или в приложении «Парковки России» в течение 10 минут после того, как автомобиль припаркован. За неуплату предусмотрели штраф в размере 2500 рублей.

Отметим, что полученные средства поступят в местный бюджет, их направят на ремонт дорог и благоустройство общественных территорий.

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Дороги Машины Ленинский округ

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