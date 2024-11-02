02 ноября 2024, 16:25

Школьники из Можайска поучаствовали в патриотической игре ко Дню связиста

Пресс-служба администрации Можайского округа
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Ежегодная военно-патриотическая игра прошла на базе «Танк маршрут» в Можайске. Ее приурочили ко Дню связиста.

Участниками стали активисты юнармейских и военно-патриотических отрядов от 12 до 17 лет. Они состязались командами.

Каждая прошла несколько испытаний. Среди них: смотр строя и песни, тактическая игра на местности, разборка-сборка автомата, историческая викторина.

Также жюри проверило знание воинских званий, умение устанавливать пункт связи и ремонтировать радиостанцию.

Победителем состязаний стала команда «Дети мира». Серебро оказалось у команды «Патриоты России». И на третьем месте расположилась команда под названием «Победа».

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Праздники Школьники Можайск Патриотизм
02 ноября 2024, 16:46
Коммунальщики Можайска победили на областном конкурсе профмастерства
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Три призовых места привезли работники сферы жилищно-коммунального хозяйства из Можайска с конкурса профмастерства в Одинцове. Лучшими признали оператора котлов и двух слесарей.

Завершился региональный этап конкурса «Лучший по профессии». Можайск на нем представили сотрудники ресурсоснабжающей организации «Финансово-проектная лизинговая компания».

Татьяна Годунова победила в номинации «Оператор паровых и водогрейных котлов». Романа Толстикова признали лучшим в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ холодного водоснабжения и водоотведения». Бронзовым призером конкурса стал Никита Котов в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ систем горячего водо- и теплоснабжения».

Специалисты из Можайска выступили в пяти номинациях. Всего в конкурсе соревновались 202 работника предприятий ЖКХ из 48 городских округов Московской области.

Победители получили грамоты министерства ЖКХ Московской области и памятные подарки.

Отметим, что работники ЖКХ из Можайска регулярно показывают отличные результаты на этом конкурсе.

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Награды ЖКХ Можайск
02 ноября 2024, 16:46
Новый цех завода по переработке шин откроют в Дмитрове в 2025 году
Медиасток.рф
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Дмитровский завод по переработке шин запустит новый цех. Там из старых покрышек будут изготавливать резиновую крошку, которую активно используют при строительстве и благоустройстве.

Старые шины запрещено выбрасывать в обычную мусорку, поэтому в Подмосковье работают 300 пунктов приема. После попадания туда у отслуживших срок покрышек появляется новая жизнь - их привозят на специализированный завод в Дмитрове, где их режут, измельчают и перемалывают. В результате получается материал, который можно использовать для строительства дорог и ЖКХ.

Предприятие принимает шины из 15 регионов России. По словам генерального директора завода Игоря Трубникова, из такого вторсырья делают резиновый порошок, который добавляют в асфальт, резино-битумное покрытие, мягкую кровлю и многое другое. Из одной тонны покрышек получается 600 килограммов материала.

Из резиновой крошки также изготавливают покрытие для детских и спортивных площадок. Их активно используют в Подмосковье.

Завод работает круглосуточно в несколько смен. Туда поступает огромное количество шин, которые не успевают перерабатывать. Для повышения эффективности работы предприятие откроет новый цех уже в следующем году.

Как отметил начальник отдела утилизации Дмитрий Никишов, компания планирует расширить линейку и выпускать колесики для мусорных контейнеров.

Переработка Дмитров
02 ноября 2024, 16:27
Сквер имени генерала Кузнецова в Яхроме благоустроят до конца года
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Оксана Котова проверила ход работ по обновлению сквера. Готовность объекта составляет 70%.

Для любителей активного отдыха в сквере уже заасфальтированы беговые дорожки. Сейчас в сквере высаживают новые деревья, клены и спирею, а также застилают газон. На озеленение прогулочной зоны потребуется 15 тысяч квадратных метров рулонной травы. А еще здесь установят полсотни столбов освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город». Все коммуникации уже подведены. Завершится благоустройство сквера в конце декабря.

Над новым обликом сквера в Яхроме трудятся более 30 рабочих и три единицы техники. Работы здесь начались в августе 2024 года. Старую брусчатку, лавочки и урны демонтировали. Дорожки и так называемые «народные тропы» вымостили плиткой. Их общая площадь составила 1800 квадратных метров.

На территории установят перголы с качелями и новую детскую площадку размером почти 750 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием. Юных жителей округа порадуют игровые элементы: качели, лазалки, горки.

Преображение сквера стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Объект стал победителем всероссийского голосования. Почти 11 тысяч жителей Дмитровского городского округа отдали за него свои голоса.

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Благоустройство Дмитров Ремонтные работы
02 ноября 2024, 16:26
Глава Домодедова проверила готовность парков к зиме
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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В парках Домодедова завершается подготовка к зимнему сезону. Глава округа Евгения Хрусталева оценила готовность техники и персонала в парке «Елочки».

Всего в округе пять парков, общая площадь которых превышает двести пятнадцать гектаров. Для уборки и поддержания порядка зимой будут задействованы более шестидесяти сотрудников, тридцать три единицы техники и почти сто единиц инвентаря. В этом сезоне жители и гости Домодедова смогут посетить ледовые шоу, спортивные фестивали и семейные праздники - всего около двадцати крупных мероприятий.

Также в парках оборудуют лыжные трассы, катки и горки. Лыжи можно будет взять в прокат в «Городском лесу», «Взлете» и «Гальчино», а катки и горки откроют в «Елочках», «Константиновском» и других парках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

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Город Домодедово

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