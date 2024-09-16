Школьники из Можайска изготовили поделки в виде ангелов для бойцов СВО

Акция приурочена к Году семьи, поэтому к ней присоединились не только школьники, но и воспитанники детских садов, их родители и педагоги. Они объединились, чтобы поддержать участников специальной военной операции на передовой.

Связанные, сшитые и нарисованные фигурки ангелов в ближайшее время отправят на передовую. Их передаст боевым товарищам брат ветерана специальной военной операции Александра Князева. Сам Александр вместе с социальным координатором государственного фонда «Защитники Отечества» Галиной Аксеновой встретился в ребятами и обратился к ним с напутственными словами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил художника за мурал в честь военкора Еремина в Балашихе.

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