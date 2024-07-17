Школьники из Люберец вернулись из турпохода по реке Чусовая

В Министерстве образования Московской области рассказали, что команда прошла водный маршрут протяженностью 155 километров от населенного пункта Слобода до деревни Усть-Утка. Ребята познакомилась с Екатеринбургом, посетили два музея и обзорную экскурсию.

В походе школьники столкнулись с разными препятствиями, такими как быстрины, перекаты, мели. Жили в палатках, сами добывали дрова и готовили на костре еду. Ловили рыбу.

Для тех, кто впервые в походе, провели театрализованное посвящение в туристы.

К учебному году в Подмосковье построят больше 30 новых школ и отремонтируют еще 40. Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий темп работ и призвал строго соблюдать заявленные сроки. Все объекты должны открыться 1 сентября.

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