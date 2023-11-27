27 ноября 2023, 12:39

Школьники из Люберец познакомились с деятельностью омбудсмена Подмосковья

Пресс-служба Уполномоченного
Читайте нас в: Google Новости

Школьники из Люберец встретились с представителем аппарата уполномоченного по правам человека Московской области Ирины Фаевской. Ребятам рассказали о работе омбудсмена, о правах и обязанностях гражданина РФ.

«В течение года я и мои сотрудники встречались со школьниками из разных муниципалитетов. Очень важно, чтобы молодежь знала о своих правах и обязанностях, а также о том, как действовать, если права человека нарушены», - сообщила Фаевская.

После встречи ученики посмотрели спектакль «Веселый солдат» по повести Виктора Астафьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал быстрее обучать искусственный интеллект для поддержания порядка во дворах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Школьники
27 ноября 2023, 14:36
Шесть охраняемых природных территорий объединят в Подмосковье
Фото: Ульянов А.И.
Читайте нас в: Google Новости
Министерство экологии и природопользования Московской области проводит работу по реорганизации шести ООПТ в Серебряных Прудах. Их объединят в одну территорию — памятник природы областного значения «Полосненский».

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, комплексное экологическое обследование и геодезические работы на территориях провели еще в 2017 году.

Существующая документация в отношении шести особо охраняемых природных территорий имеет ряд недостатков, что говорит о необходимости реорганизации. Ее основные задачи: объединение шести ООПТ, создание нового режима охраны и установление границ объединенного памятника природы.

Министр заявил, что на территории памятника природы областного значения «Полосненский» охраняются ценные экосистемы, признанные уникальными не только для Московской области, но и для Средней полосы России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология
27 ноября 2023, 14:34
Церковь Рождества Христова в Орехово-Зуевском округе отреставрируют
Главное управление культурного наследия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Разрешение на реставрацию церкви Рождества Христова в деревне Рудне-Никитское выдали в Главном управлении культурного наследия Подмосковья. Работы планируется выполнить снаружи и внутри здания.

Реставрацию планируется провести на фасадах и в интерьерах памятника архитектуры. Эксплуатационные показатели здания улучшат для современного использования.

Деревянная теплая церковь Рождества Христова построена в 1781 году. В первой половине XIX века к западному фасаду трапезной пристроили крытую паперть и обшили стены тесом. Позднее переделали верхнее завершение храма, возвели два симметричных помещения. К тому же времени относится существующий в церкви иконостас. Детали скромного фасадного декора выполнили в стиле позднего классицизма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

РПЦ Орехово-Зуево
27 ноября 2023, 14:30
Водонапорную башню ХIХ века отреставрируют в Мытищах
Компания ПИК
Читайте нас в: Google Новости
В Мытищах отреставрируют Водонапорную башню ХIХ века территории жилого квартала ПИК «Яуза парк». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

К 2027 году башня станет частью общественного пространства, которое благоустроит застройщик. Объект построили в 1896 году по проекту архитекторов Льва Кекушева и Иллариона Иванова-Шица.

«Возможность дать вторую жизнь исторической башне - это огромная ценность и ответственность. Мы хотим не только сохранить памятник, но и сделать его точкой притяжения», - директор по продукту ПИК Дарья Камышева.

В проекте поучаствует конструкторское бюро «Апрель». Фасады, конструкции перекрытий в виде сводов Монье, лестница на пять этаже находятся в удовлетворительном состоянии, их отреставрируют. Окна заменят, при этом будут использовать оригинальные материалы. Все трещины на фасадах обработают и заделают.

«В концепции мы придерживались принципа сохранения аутентичных исторических элементов и минимального воздействия на памятник. Все новые элементы будут отличаться современным дизайном и при этом подчеркивать ценные подлинные стены и своды», - сообщил управляющий партнер «Апреля» Алексей Фатькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи
27 ноября 2023, 13:55
Более 20 коммунальных машин задействовали в уборке снега в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Последствия снегопада устраняют в Лобне. Для расчистки дорог привлекли 23 коммунальные машины, во дворах работают более 270 дворников и спецтехника.

О некачественной уборке снега можно сообщить через Единую дежурно-диспетчерскую службу Лобни по телефону: 8 (495) 577-12-43.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дорожно-коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.

«С 5 утра улицы и дороги Лобни очищают 23 единицы техники. Для расчистки от снега выведены все сотрудники профильных служб и мобильные бригады», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Специалисты расчищают центральные дороги, остановки общественного транспорта и подъезды к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и другим.

К уборке придомовых территорий привлекли 278 дворников, а также задействовали 14 роторов, 13 тракторов и пять бобкетов.

Лобня Погода Снегопад

Новости по теме