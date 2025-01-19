Школьники из Лосино-Петровского приняли участие во всероссийском конкурсе проектов

Сотни жителей Можайского муниципального округа приняли участие в крещенских купаниях. Безопасность горожан обеспечивали 67 спасателей, медиков и полицейских, а также 18 машин спецтехники.

На территории Можайского муниципального округа для омовения подготовили четыре купели: у Ново-Никольского собора в Можайске, на святом колодце преподобного Ферапонта в деревне Исавицы, вблизи Успенского Колоцкого женского монастыря в деревне Колоцкое и на пруду в деревне Сивково.

Впервые по благословению благочинного Можайского церковного округа отца Иоанна купель оборудовали у Ново-Никольского собора. Рабочие установили там крышу, окна и двери, стены обшили вагонкой, а чашу для омовения выложили плиткой. Для удобства в купели установили две лестницы с поручнями.

Все локации для крещенских купаний в муниципалитете оборудовали освещением, специальными ограждениями и лестницами. Согреться после окунания посетители могли в специальных теплых пунктах.

За купанием жителей и их состоянием следили сотрудники Можайского пожарно-спасательного гарнизона, медики Можайской больницы, сотрудники полиции и Росгвардии.