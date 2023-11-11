11 ноября 2023, 13:42

Школьники из Лосино-Петровского приняли участие в экопроекте «Разделяй и умножай»

Unsplash
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Открытый урок по экологии провели для учащихся школы-интерната МИД России в Лосино-Петровске. Детям рассказали о циклах переработки мусора и важности раздельного сбора отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Методисты проекта «Разделяй и умножай» провели открытый урок для воспитанников школы-интерната МИД России, в рамках которого в доступной форме поделились с ребятами наилучшими практиками в сфере обращения с отходами, ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Урок прошел в формате интерактивного мастер-класса, в ходе которого дети отвечали на вопросы, знакомились с технологиями переработки мусора и изделиями, которые из него получаются.

«Нельзя мусорить и нужно сортировать мусор. Ведь ему можно подарить вторую жизнь», - рассказал один их воспитанников школы.

Важным событием дня стал телемост с Луганском, в ходе которого учащиеся из ЛНР также прослушали урок, а затем подвели промежуточные итоги своего участия в конкурсе «Детки кремлевской елки». Они обменялись результатами по проращиванию саженцев из семян легендарной новогодней елки, которую традиционно устанавливают на время праздников на Соборной площади Кремля.

Исполняющая обязанности директора Светлана Кондитерова подчеркнула, что у учебного заведения сложились тесные отношения со школой ЛНР.

«У нас очень тесная связь со школой ЛНР и гимназией Фисенко. В апреле месяце они к нам приезжали в гости. Три недели здесь жили, учились, совместные мероприятия мы проводили. И тоже они участвовали в этой акции. И так же в Луганске будет, я думаю, будет аллея из кремлевских елочек», - рассказала Светлана Кондитерова.

Эколого-просветительский проект «Разделяй и умножай» реализуется на территории столичного региона с 2018 года при поддержке Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы. Главная цель проекта - популяризация экологических знаний и воспитание экокультуры среди детей и молодежи.

Исполнительный директор Московской областной организации ВООП Ярослав Вольпин также указал на важность проекта.

«„Разделяй и умножай“ - это специальный проект для школьников и деток дошкольного возраста. Наша задача - с малых лет приучить наших граждан заботиться о природе. Очень важно, чтобы детишки понимали, как важно сегодня сортировать мусор, какую угрозу он представляет для нашей экологии и что будет, если они начнут хотя бы дома сортировать отходы», - подчеркнул Ярослав Вольпин Отметим, что за весь период участниками проекта «Разделяй и Умножай» было собрано и отправлено на переработку более 300 тонн макулатуры, более 5 тонн отработанных батареек и 12 тонн пластиковых крышек. Ежегодно 100 000 школьников проходят образовательный курс, который проходит в онлайн режиме с участием руководителей профильных ведомств.

Школьники Лосино-Петровский Экология
11 ноября 2023, 13:20
Обновленный Музей боевой славы открылся в Порецкой школе в Можайске
Телеканал «360»
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Музей боевой славы открылся в Порецкой школе после ремонта. Он существует почти 50 лет. За это время он вырос от небольшой комнаты до современного пространства.

Здесь собраны свидетельства подвигов людей в годы Великой Отечественной войны. В музее можно найти подшивки газет, фотографии, архивные документы, письма и личные вещи советских солдат. Заведующая музеем - учитель Елена Правич. Она уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением.

«В нашем музее собраны очень интересные экспозиции и редкие экспонаты. Создан „Бессмертный полк“, много фотографий, много собранной информации. Мы готовы делиться этой информацией со всеми», - рассказала Елена Правич.

Каждая часть выставки - маленькая история. Здесь можно узнать не только о подвигах, но и о трагических судьбах людей. Леонид Засыпкин - юный герой-пионер, подпольщик Великой Отечественной войны. Его расстреляли в ноябре 1941 года в Московской области.

Героя Советского Союза Павла Орлова тоже убили фашисты. Он участвовал в войне с 18 октября 1941 года. Его отправили в 78-й истребительный авиационный полк ВВС Северного флота. Большой опыт инструктора помог ему быстро стать профессионалом: первую победу Орлов одержал 12 января 1942 года, к маю сбил уже шесть немецких самолетов.

Важная часть музейной экспозиции посвящена информации о педагогах и выпускниках местной школы, которые отправились на фронт во времена войны, покинув свое родное учебное заведение. Воспоминания о подвигах героев и открытие музея после ремонта прошли в торжественной обстановке.

На открытии присутствовали местные власти, участники СВО, представители «Боевого братства», почетные жители, педагоги и ученики школы. Школьники провели для всех гостей экскурсию по обновленному музею, рассказав об истории своей малой Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Школы Музеи Можайск
11 ноября 2023, 12:51
Окружной этап «Рождественских чтений» состоялся в Дмитрове
Телеканал «360»
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Литургия в память Димитрия Солунского прошла в Дмитрове. Именно в честь него и был назван город. Службу провел в Успенском соборе епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

В храме хранятся списки уникальной иконы Димитрия Солунского начала XIII века, а оригинал для сохранности перенесли в Третьяковскую галерею. Во время службы епископ обратился к верующим с молитвой за участников спецоперации и скорейшее установления мира.

«Мы должны усердно молиться за то, чтобы братские народы победили ту жестокую рознь, которую пытаются и с большим успехом насаждают в сознании людей современные средства массовой информации, особенно противоположной стороны», - указал епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

После литургии епископ возложил цветы к памятникам Димитрию Солунскому и великомученику Серафиму Звездинскому. Также в Дмитрове открылись «Рождественские чтения». В день открытия образовательные учреждения округа провели мастер-классы на тему народного творчества.

Также подвели итоги конкурса рисунков «Красота божьего мира». Епископ Кирилл вручил грамоты победителям и призерам. Их также поздравила заместитель главы Дмитровского городского округа Елена Виноградова. Она вручила благодарственные письма главы городского округа семи педагогам за работу по духовно-нравственному воспитанию детей.

«Очень приятно сегодня видеть здесь ребятишек, которые стали действительно победителями конкурса „Красота божьего мира“. Ребята, мир в наших и ваших руках. А уважаемым педагогам я хочу пожелать такого же стремления, чтобы сделать нашу страну еще сильнее», - подчеркнула Елена Виноградова.

Участники «Рождественских чтений» смогли пообщаться с представителями духовенства, а также найти новых друзей. Главное, на что рассчитывают организаторы мероприятия, - это развитие православного образования и духовно-нравственное просвещение молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров
11 ноября 2023, 12:29
Застрявшую между трубами собаку спасли в Подольске
Пресс-служба администрации г.о. Подольск
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Такса по кличке Сава во время прогулки во дворе провалилась в канализационный люк. Хозяйка на протяжении двух дней обращалась в различные инстанции, однако освободить пса оперативно никто не мог. После сообщения о происшествии в администрацию городского округа, специалисты быстро отреагировали на просьбу.

Сотрудники Подольского комбината благоустройства, теплосети, а также неравнодушные жители при помощи строительной техники организовали спасательную операцию. Они сдвинули с места бетонные блоки, которые блокировали животное и не позволяли ему освободиться.

После несколько часов проведения спасательной операции, напуганного питомца удалось вернуть хозяйке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Спасатели Подольск
10 ноября 2023, 23:33
Студент из Подмосковья Даниил Стеблецов разработал первую отечественную зарядку для дронов
Дарья Савинова
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Студент филиала «Ракетно-космической техники» МАИ из Химок Даниил Стеблецов разработал первую отечественную зарядку для дронов. Уже совсем скоро она поступит в продажу.

Даниил Стеблецов хоть и является студентом, но уже успел получить заслуженную известность. Он входит в число лучших программистов России, а среди его достижений - первое место за инженерный проект в соревновании «Кибердром.2023», а также победа по программированию в рамках номинации «Шоу дронов».

Освоить инженерную специальность молодой человек хотел с раннего детства. Последняя научная разработка Даниила - зарядное устройство для аккумуляторов для беспилотных авиационных систем. Устройство было выпущено небольшой партией в продажу и на него уже успели прийти положительные отзывы.

«Мне нравятся дроны. Они могут искать полезные ископаемые, доставлять медикаменты, срочные грузы и так далее. Недавно я разработал зарядное устройство для них. На разработку было затрачено два месяца, во время летних каникул», - поделился студент.

Он подчеркнул, что изначально разрабатывал зарядное устройство для себя, но потом выяснилось, что оно оказалось лучше по качеству чем представленные на рынке аналоги.

Отметим, что сейчас научная деятельность студента только набирает обороты, но молодой специалист намерен продолжить разрабатывать комплекты для беспилотных авиационных систем Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Технологии

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