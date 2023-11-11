Школьники из Лосино-Петровского приняли участие в экопроекте «Разделяй и умножай»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Методисты проекта «Разделяй и умножай» провели открытый урок для воспитанников школы-интерната МИД России, в рамках которого в доступной форме поделились с ребятами наилучшими практиками в сфере обращения с отходами, ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Урок прошел в формате интерактивного мастер-класса, в ходе которого дети отвечали на вопросы, знакомились с технологиями переработки мусора и изделиями, которые из него получаются.

«Нельзя мусорить и нужно сортировать мусор. Ведь ему можно подарить вторую жизнь», - рассказал один их воспитанников школы.

Важным событием дня стал телемост с Луганском, в ходе которого учащиеся из ЛНР также прослушали урок, а затем подвели промежуточные итоги своего участия в конкурсе «Детки кремлевской елки». Они обменялись результатами по проращиванию саженцев из семян легендарной новогодней елки, которую традиционно устанавливают на время праздников на Соборной площади Кремля.

Исполняющая обязанности директора Светлана Кондитерова подчеркнула, что у учебного заведения сложились тесные отношения со школой ЛНР.

«У нас очень тесная связь со школой ЛНР и гимназией Фисенко. В апреле месяце они к нам приезжали в гости. Три недели здесь жили, учились, совместные мероприятия мы проводили. И тоже они участвовали в этой акции. И так же в Луганске будет, я думаю, будет аллея из кремлевских елочек», - рассказала Светлана Кондитерова.

Эколого-просветительский проект «Разделяй и умножай» реализуется на территории столичного региона с 2018 года при поддержке Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы. Главная цель проекта - популяризация экологических знаний и воспитание экокультуры среди детей и молодежи.

Исполнительный директор Московской областной организации ВООП Ярослав Вольпин также указал на важность проекта.

«„Разделяй и умножай“ - это специальный проект для школьников и деток дошкольного возраста. Наша задача - с малых лет приучить наших граждан заботиться о природе. Очень важно, чтобы детишки понимали, как важно сегодня сортировать мусор, какую угрозу он представляет для нашей экологии и что будет, если они начнут хотя бы дома сортировать отходы», - подчеркнул Ярослав Вольпин Отметим, что за весь период участниками проекта «Разделяй и Умножай» было собрано и отправлено на переработку более 300 тонн макулатуры, более 5 тонн отработанных батареек и 12 тонн пластиковых крышек. Ежегодно 100 000 школьников проходят образовательный курс, который проходит в онлайн режиме с участием руководителей профильных ведомств.