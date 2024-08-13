13 августа 2024, 13:21

Школьники из Лосино-Петровского поучаствовали в турнире по парковому гольфу

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Активисты «Движения Первых» из Свердловской школы № 2 поучаствовали в турнире по парковому гольфу. Он прошел в парке Щелкова.

В начале мероприятия для спортсменов провели мастер-класс по парковому гольфу. Профессионалы этого вида спорта рассказали историю игры. А после стартовал сам турнир.

Участие в событии приняли вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун и председатель регионального отделения «Движения первых» в Подмосковье Юрий Макеев.

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Спортсмены Лосино-Петровский
13 августа 2024, 13:37
Специалисты «Мособлэнерго» заменили более 450 опор ЛЭП с начала года
Мособлэнерго
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Министерство энергетики Московской области заботится о надежности электроснабжения жителей региона. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» выполняют различные работы, чтобы обеспечить стабильную подачу электричества.

С начала 2024 года энергетики уже завершили мероприятия по 279 электросетевым объектам. Одним из лидеров по объему работ стал Павлово-Посадский городской округ. Здесь были заменены 79 опор и 6,9 километра проводов на линиях электропередачи, отремонтировано оборудование двух подстанций, реконструировано и построено 6,4 километра линий электропередачи, а также введены в эксплуатацию две трансформаторные подстанции.

Всего с начала года специалисты «Мособлэнерго» заменили 452 опоры и 62,5 километра проводов на воздушных и кабельных линиях электропередачи. Они также реконструировали и построили 72,9 километра воздушных и кабельных линий, а также 64 подстанции.

В этом году специалисты «Мособлэнерго» проводят работы в 33 городских округах Подмосковья. В программу вошло более 380 объектов.

Министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что работы по программе повышения надежности электроснабжения проводятся в регионе четвертый год. Благодаря их реализации удалось повысить качество снабжения на 20%.

«Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33», - подчеркнул Хромушин.

Он также добавил, что акцент делается на тех муниципалитетах, где зарегистрировано наибольшее количество обращений от местных жителей.

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Электричество
13 августа 2024, 13:34
Более 20 детских площадок отремонтировали в Лобне с начала лета
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Управляющие компании в Лобне отремонтировали 23 игровые площадки. Работы ведутся по заявкам жителей.

Сейчас работы по модернизации детских площадок ведутся на улицах Калинина и Чайковского. Там уже уложили асфальт и бортовой камень, вскоре рабочие приступят к укладке резинового покрытия и установке игровых элементов, лавочек и урн.

Отметим, что кроме ремонта, специалисты управляющих компаний занимаются устранением вандальных надписей. С начала лета эти работы провели на 31 площадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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Дети Лобня
13 августа 2024, 12:56
Школу в ЖК «Ярославский» в Мытищах откроют в сентябре
группа ПИК
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Школу на 1650 мест продолжают строить в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Учреждение откроется в сентябре.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, готовность объекта уже превысила 93%. Учреждение возводит компания ПИК за счет внебюджетных средств.

В здании уже установили стеклопакеты, завершили утепление, продолжают работы по подключению коммуникаций. На объекте трудятся 370 человек.

«Завершаются фасадные и отделочные работы. Идет монтаж лифтового оборудования и осуществляется благоустройство территории», - добавили в министерстве.

Площадь школы превысит 22 тысячи квадратных метров, в ней обустроят учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом и другие помещения.

Всего на территории ЖК заселили 23 жилых домов, открыли четыре детских сада, поликлинику и две школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Мытищи Строительство
13 августа 2024, 12:56
Семь гидравлических испытаний теплосетей провели в Реутове с начала лета
Администрация Реутов г. о.
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Герметичность инженерных коммуникаций проверяют коммунальщики в Реутове. Это позволит избежать аварий в осенне-зимний период.

Подготовку к отопительному сезону и состояние городской инфраструктуры обсудили на оперативном совещании с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко.

«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева на оперативном совещании с коллегами рассмотрели готовность Реутова к осенне-зимнему сезону. Особое внимание уделяем теплоизоляции зданий и состоянию внутренних инженерных систем. После опрессовки часть соединений нуждается в ремонте, важно добиться их полной герметичности. Так же проверяем чердаки, подвалы, окна и двери в подъездах», - сказал глава муниципалитета.

Более половины домов Реутова уже получили паспорта готовности. Все остальные объекты должны оформить их до сентября.

Параллельно к зиме готовят котельные. Сейчас технические работы идут на двух объектах. Всего летом провели уже семь гидравлических испытаний.

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ЖКХ Реутов

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