Школьники из Лосино-Петровского поучаствовали в турнире по парковому гольфу

Министерство энергетики Московской области заботится о надежности электроснабжения жителей региона. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» выполняют различные работы, чтобы обеспечить стабильную подачу электричества.

С начала 2024 года энергетики уже завершили мероприятия по 279 электросетевым объектам. Одним из лидеров по объему работ стал Павлово-Посадский городской округ. Здесь были заменены 79 опор и 6,9 километра проводов на линиях электропередачи, отремонтировано оборудование двух подстанций, реконструировано и построено 6,4 километра линий электропередачи, а также введены в эксплуатацию две трансформаторные подстанции.

Всего с начала года специалисты «Мособлэнерго» заменили 452 опоры и 62,5 километра проводов на воздушных и кабельных линиях электропередачи. Они также реконструировали и построили 72,9 километра воздушных и кабельных линий, а также 64 подстанции.

В этом году специалисты «Мособлэнерго» проводят работы в 33 городских округах Подмосковья. В программу вошло более 380 объектов.

Министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что работы по программе повышения надежности электроснабжения проводятся в регионе четвертый год. Благодаря их реализации удалось повысить качество снабжения на 20%.

«Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33», - подчеркнул Хромушин.

Он также добавил, что акцент делается на тех муниципалитетах, где зарегистрировано наибольшее количество обращений от местных жителей.

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