14 января 2025, 22:05

Школьники из Лосино-Петровского посетили музей елочной игрушки в Клину

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Ученики начальной Биокомбинатовской школы городского округа Лосино-Петровский побывали на экскурсии в музее елочной игрушки в Клину. Ребята узнали много интересных фактов о создании новогодних украшений и посетили мастер-класс по росписи стеклянных шаров.

На экскурсии ребятам рассказали, как начали выпускать елочные игрушки, откуда появился обычай наряжать елку на Новый год, из чего были сделаны первые новогодние украшения. Школьникам также показали, как из стекла выдувают елочные шары, ребята попробовали самостоятельно расписать их красками на мастер-классе.

Помимо этого, дети увидели новогоднюю елку времен Великой Отечественной войны.

«Музей просто замечательный! Я прям погрузился в атмосферу детства и новогоднего праздника, очень много игрушек от раритетных до современных. Также есть магазин, где очень большой выбор игрушек», - поделился папа одного из учеников Биокомбинатовской школы городского округа Лосино-Петровский.

Экскурсии Музеи Лосино-Петровский
14 января 2025, 23:39
Жителям деревни Миронцево исключат из платежек период отсутствия отопления
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В деревне Миронцево городского округа Солнечногорск продолжают реконструировать котельную, в этом году здесь обновят сети водоснабжения и отопления. А периоды, когда ресурс жителям не подавали, исключат из платежных документов.

Первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин сообщил, что перерасчет за отопление произойдет централизованно: никаких заявлений в адрес ресурсоснабжающей организации не потребуется.

«Приняли решение исключить из платежек период, когда услуги горячего водоснабжения и центрального отопления не предоставлялись или предоставлялись не качественно. Мы продолжаем ежедневно следить за работой оборудования на котельной», - отметил Александр Кузьмин.

Работу котельной периодически останавливали из-за наладки автоматики, которую установили на существующие котлы, а также в связи с тем, что специалисты присоединяли новые сети.

Для подачи горячей воды и отопления в детский сад и школу смонтировали резервные источники теплоснабжения.

Ранее на котельной установили новые сетевые насосы, систему химводоподготовки, более 100 единиц запорной арматуры, подготовили теплообменники и сетевое оборудование, опрессовали котлы. Также смонтировали автоматику для отслеживания и регулировки работы всех узлов.

ЖКХ Солнечногорск Отопление Ремонтные работы
14 января 2025, 23:27
Ветерана Отечественной войны из Солнечногорска поздравили со 103-летием
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Ветеран Великой Отечественной войны, участница обороны Ленинграда и почетный гражданин Солнечногорска Агафия Розвезева отметила свой 103-й день рождения. Поздравления от имени главы округа Константина Михалькова вручил его первый заместитель Александр Кузьмин.

Александр Кузьмин выразил глубокую благодарность Агафии Розвезевой за ее подвиг, пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил памятный подарок и цветы.

«Мы помним, какой ценой далась Победа. И мы в огромном долгу перед Вами. Благодаря подвигу военного поколения наша страна выстояла, сохранила свою независимость и свободное будущее. Спасибо Вам за все и низкий поклон», - сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

От лица молодого поколения ветерана поздравил участник движения «Волонтеры Подмосковья» Данила Васильев. Он помог Агафии Розвезевой в снегопад: расчистил снег и наледь на участке. После этого решил взять над ней шефство, теперь регулярно навещает и помогает ветерану.

«Я, как дочь, хочу выразить огромную признательность волонтерам за помощь. Мама очень рада такому вниманию и поддержке», - поделилась дочь Агафии Розвезевой Татьяна Дейкун.

Агафия Розвезева родилась в 1922 году. До начала Великой Отечественной войны она работала бригадиром в колхозе и курьером в строительной компании в Москве. В 1942 году Агафию призвали в инженерные войска Балтийского флота, где она служила сапером-минером. Ветеран принимала участие в защите подступов к блокадному Ленинграду, а затем - в разминировании «северной столицы», Петергофа и Таллина. Ее воинский путь завершился в 1946 году. За подвиги Агафию Розвезеву наградили Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и медалью Жукова.

Солнечногорск Ветераны Великая Отечественная война
14 января 2025, 23:14
Журналистов телеканала в Мытищах поздравили с Днем российской печати
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Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Мытищи Юрий Гончарук встретился с корреспондентами телеканала «Первый Мытищинский». Он поздравил журналистов с Днем российской печати и обсудил с ними информационное освещение жизни городского округа.

По словам Юрия Гончарука, депутаты обязаны работать в тесном контакте со средствами массовой информации, чтобы она доходила до каждого жителя городского округа Мытищи.

«Работа журналистов - это важная миссия, которая заключается в том, чтобы объективно освещать события и проблемы нашей жизни», - отметил Юрий Гончарук.

Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Мытищи поздравил журналистов с Днем российской печати. Он также отметил слаженную работу сотрудников телеканала и их высокий уровень профессионализма.

Мытищи Россия Работа «Единая Россия»
14 января 2025, 22:54
Готовность кровли в амбулатории поселка Радовицкий достигла 80%
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Глава Дмитровского управления администрации городского округа Шатура Виктор Макаров посетил поселок Радовицкий, чтобы проверить ремонт крыши местной амбулатории. Ее планируют сдать 20 января, сейчас объект готов на 80%.

Виктор Макаров осмотрел здание амбулатории в шатурском поселке Радовицкий и побеседовал с подрядчиками.

«Обговорили с рабочими сроки окончания работ, и они заверили, что кровлю сдадут 20 января. На данный момент выполнили уже 80% от общего объема работ», - рассказал он.

В поселке Радовицкий также возводят новую блочно-модульную котельную. Ее планируют сдать к сентябрю текущего года. Объект теплоснабжения улучшит качество жизни и комфорт жителей населенного пункта.

Отметим, что эти два проекта - часть стратеги по повышению уровня социально-значимой инфраструктуры в городском округе Шатура

Строительство Шатура

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