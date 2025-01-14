Школьники из Лосино-Петровского посетили музей елочной игрушки в Клину

Ветеран Великой Отечественной войны, участница обороны Ленинграда и почетный гражданин Солнечногорска Агафия Розвезева отметила свой 103-й день рождения. Поздравления от имени главы округа Константина Михалькова вручил его первый заместитель Александр Кузьмин.

Александр Кузьмин выразил глубокую благодарность Агафии Розвезевой за ее подвиг, пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил памятный подарок и цветы.

«Мы помним, какой ценой далась Победа. И мы в огромном долгу перед Вами. Благодаря подвигу военного поколения наша страна выстояла, сохранила свою независимость и свободное будущее. Спасибо Вам за все и низкий поклон», - сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

От лица молодого поколения ветерана поздравил участник движения «Волонтеры Подмосковья» Данила Васильев. Он помог Агафии Розвезевой в снегопад: расчистил снег и наледь на участке. После этого решил взять над ней шефство, теперь регулярно навещает и помогает ветерану.

«Я, как дочь, хочу выразить огромную признательность волонтерам за помощь. Мама очень рада такому вниманию и поддержке», - поделилась дочь Агафии Розвезевой Татьяна Дейкун.

Агафия Розвезева родилась в 1922 году. До начала Великой Отечественной войны она работала бригадиром в колхозе и курьером в строительной компании в Москве. В 1942 году Агафию призвали в инженерные войска Балтийского флота, где она служила сапером-минером. Ветеран принимала участие в защите подступов к блокадному Ленинграду, а затем - в разминировании «северной столицы», Петергофа и Таллина. Ее воинский путь завершился в 1946 году. За подвиги Агафию Розвезеву наградили Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и медалью Жукова.