Школьники из Лобни заняли 2-е место на интеллектуальном турнире в центре «Сириус»

Депутаты Московской областной Думы приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. В ходе обсуждения проекта бюджета от регионов Подмосковья поступили замечания и предложения.

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков рассказал, что основные изменения связаны с уточнением доходов бюджета Подмосковья как собственных, так и федеральных, распределенных в бюджете на 2024–2026 годы.

Общий объем доходов с учетом внесенных изменений в следующем году увеличится на 26 миллиардов и достигнет 1,026 триллиона рублей. Также вырастут налоговые и неналоговые расходы на 22 миллиарда до 938 миллиардов рублей.

После учета всех доработок и предложений расходы бюджета в 2024 году увеличены на 27 миллиардов рублей и составят 1,069 триллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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