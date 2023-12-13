Школьники из Лобни заняли 2-е место на интеллектуальном турнире в центре «Сириус»

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков рассказал, что основные изменения связаны с уточнением доходов бюджета Подмосковья как собственных, так и федеральных, распределенных в бюджете на 2024–2026 годы.
Общий объем доходов с учетом внесенных изменений в следующем году увеличится на 26 миллиардов и достигнет 1,026 триллиона рублей. Также вырастут налоговые и неналоговые расходы на 22 миллиарда до 938 миллиардов рублей.
После учета всех доработок и предложений расходы бюджета в 2024 году увеличены на 27 миллиардов рублей и составят 1,069 триллиона рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.
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Представитель Московской области Александр Хорошилов в дисциплине «слалом» показал лучшее время, Семен Ефимов в этой дисциплине пришел вторым.
Отметим, что на счету Александра Хорошилова уже есть победа в первом этапе Кубка России, который проходил в Кировске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Ранее в Одинцове обеспечили права дольщиков 19 жилых комплексов.
«В 2023 году обеспечены права 1960 дольщиков в жилом комплексе „Лайково“ и 768 - в жилом комплексе „Восточный“ в Звенигороде. В первом жилом комплексе введено в эксплуатацию 12 домов, во втором - три», - рассказал первый заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Пайсов.
Собственникам жилых комплексов «Единый стандарт», «Ирис» и «Высокие Жаворонки» в ближайшее время выплатят компенсации.
Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.
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Исполнителю предстоит проводить более 60 видов лабораторных исследований и предоставлять высококачественные расходные материалы: вакуумные системы забора крови, одноразовые иглы, держатели для пробирок и другие материалы. Также нужно будет обеспечить наличие курьерской службы.
Прием заявок завершится 14 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 18,8 миллиона рублей.
Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.
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