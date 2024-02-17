Школьники из Лобни стали победителями творческого интеллектуального конкурса для старшеклассников

Интеллектуальное соревнование для старшеклассников было создано девять лет назад руководителем лобненского клуба «Что? Где? Когда?» Андреем Павловым и стало традиционным событием для молодежи города. Победители получили призы и признание за свои достижения.

В этом году к призовому фонду, который включает различные гаджеты, был добавлен бонус для всех участников - возможность принять участие в образовательной программе в Технопарке Физтех-лицея имени Капицы.

На торжественной церемонии гости оценили выступления участников КВН. Ребята с юмором шутили о себе и своем городе.

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