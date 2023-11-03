03 ноября 2023, 14:28

Школьники из Лобни примут участие в областной олимпиаде по избирательному законодательству

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Ученики 9-11 классов из Лобни примут участие в областной олимпиаде по избирательному законодательству. Организатором тестирования стал Мособлизбирком.

Первый этап олимпиады проходил в школах онлайн. Вопросы теста касались современного избирательного права и истории становления избирательной системы в России.

На втором этапе ребят ждет решение кейсов. Для этого придется задействовать логику и воображение.

Победителей олимпиады определят на третьем этапе. Что ждет старшеклассников в финале, пока держится в секрете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники
03 ноября 2023, 14:23
Подмосковье направит около 25 миллионов рублей на поддержку рыбных хозяйств
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Сельхозпроизводители Подмосковья могут получить поддержку на развитие рыбоводства. В этом году им предоставили субсидии на общую сумму более 21 миллиона рублей.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, сейчас производством рыбы занимаются 16 хозяйств.

«На поддержку производства товарной рыбы в 2023 году предусмотрено 24,8 миллиона рублей. Субсидией уже воспользовалось восемь предприятий на сумму более 21 миллиона рублей», - сказал он.

Чаще всего на предприятиях Подмосковья выращивают карпа, форель и осетра. К концу года хозяйства планируют произвести 3,5 тысячи тонн продукта аквакультуры.

Документы на субсидии будут принимать до 20 декабря. Пожать их можно на региональных «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
03 ноября 2023, 14:20
Занятие для школьников и квесты провели в библиотеке Лобни ко Дню народного единства
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Патриотический урок для школьников провели в Краснополянской библиотеке Лобни. Занятие с играми и квестами приурочили ко Дню народного единства, который отмечают 4 ноября.

Участие в мероприятиях приняли второклассники школы № 6 имени Сахнова. Для ребят с русским-народным танцем выступили солистки ансамбля «Лыченица» Екатерины Пикаловой. Также прошла беседа об истории и традициях праздника, сказочный конкурс с участием Бабы-Яги, игры и квесты по русским сказкам.

Юные гости библиотеки послушали поэтические выступления на тему «Россия» и посмотрели театральное представление пьесы «Живот-животок» по сказке Андрея Усачева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже много новогодних мероприятий, список которых пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники
03 ноября 2023, 13:57
Спортивную площадку построят в парке Стрекалова в Мытищах к концу ноября
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Благоустройство парка Стрекалова продолжается в Мытищах. Там уже открыли детскую площадку в стиле «Космос», а к концу ноября завершится строительство спортивной зоны.

По просьбе жителей в парке сделали пешеходные дорожки с карманами для лавочек, смонтировали освещение и подключили камеры видеонаблюдения.

Сейчас строители обустраивают зоны для занятий спортом на свежем воздухе. Также установят новое ограждение парка и мебель. Эти работы завершат к 30 ноября.

В следующем году в парке проведут озеленение территории, а вблизи Дома детского творчества сделают парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Парки
03 ноября 2023, 13:50
Готовность снегоуборочной техники к зиме проверили в Звенигороде
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Количество спецтехники увеличили в Звенигороде к зиме. В уборке дорог местного значения задействуют 29 дорожных машин, тракторов и погрузчиков, а дворы будут расчищать еще 12 коммунальных машин.

Заместитель директора подрядной организации Елена Петровичева отметила, что на данный момент закуплена тысяча кубов соли и реагента для обработки дорожной сети. К тому же подрядчики имеют собственные ремонтные базы. Так что в случае поломок технику смогут оперативно возвращать в строй.

«Руководство [коммунальных организаций] хорошо осведомлено, где в зоне их ответственности располагаются „узкие“ места. Такие как, например, затяжной подъем на улице Красная Гора. Им будут уделять особое внимание. В частности, в районе Красной Горы прямо на месте создан аварийный запас противогололедных материалов», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В случае аномальных снегопадов будут применять резервную спецтехнику. Специалисты также будут контролировать чистоту на придомовых территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ

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