Школьники из Лобни примут участие в областной олимпиаде по избирательному законодательству
Ученики 9-11 классов из Лобни примут участие в областной олимпиаде по избирательному законодательству. Организатором тестирования стал Мособлизбирком.
Первый этап олимпиады проходил в школах онлайн. Вопросы теста касались современного избирательного права и истории становления избирательной системы в России.
На втором этапе ребят ждет решение кейсов. Для этого придется задействовать логику и воображение.
Победителей олимпиады определят на третьем этапе. Что ждет старшеклассников в финале, пока держится в секрете.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.
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