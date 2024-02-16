Школьники из Лобни предали для бойцов СВО открытки к 23 Февраля

На встрече Юлия Михайловна рассказала детям о жизни бойцов на фронте и показала видеообращение военнослужащих, благодарящих за поддержку. В ответ школьники передали открытки-поздравления к 23 Февраля и угощения для участников спецоперации, которые они сделали своими руками.

Не остались в стороне и учащиеся 1-11-х классов школы № 3, которые также изготовили открытки и написали поздравления для военнослужащих.

Все подарки будут доставлены защитникам в ближайшее время. Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей находится по адресу: улица Мирная, дом 13, корпус 2. Для справок можно обращаться по телефону: +79017851059. Больше информации можно найти в группе в « Телеграм ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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