Школьники из Лобни побывали в редакции газеты «Московский Комсомолец»

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Учащиеся узнали, как проходит планерка в редакции, как команда определяет актуальные темы номера. Также им рассказали, какие этапы проходит газета перед тем, как появиться в руках читателей.

Школьники познакомились с журналистскими терминами, принципами корректуры текста, офсетной печати и полиграфической газовой сушки. Также ребятам показали современные печатные машины.

Отметим, что подобные профориентационные мероприятия регулярно проводят для учащихся различных образовательных учреждений Лобни. Благодаря этому ребята с детства могут определиться с будущей профессией и построить правильную карьерную траекторию.