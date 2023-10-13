Школьники из Лобни побывали на экскурсиях в Дмитровском Кремле и на Красной площади

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Первоклассники из школы № 2 побывали в музее-заповеднике Дмитровский Кремль. Экскурсию в игровой форме провела Баба-яга. Она познакомила детей с крестьянским бытом прошлых веков.

Десятиклассники из школы № 9 съездили в природный биосферный Приокско-Террасный заповедник. Им рассказали о жизни и среде обитания зубров и бизонов.

Ученики школы № 10 посетили музеи Кремля. Они побывали на Соборной площади и в музее «Оружейная палата».

Напомним, в Лобне работает 13 общеобразовательных школ. Кроме того, в микрорайоне Катюшки строится новое учебное заведение на 2200 мест и детский сад на 330 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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